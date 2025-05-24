Осудили банду «стариков-разбойников», обокравших Ким Кардашьян

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Все они вышли на свободу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Reuters

Суд в Париже вынес обвинительный приговор банде грабителей, укравшей драгоценности на сумму около 10 млн долларов у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в парижском отеле в 2016 году.

Нападение произошло в ночь на 4 октября 2016 года в Hotel de Pourtales в центре Парижа, где остановилась американка. Мужчины проникли в ее номер, связали Кардашьян и похитили ценности, среди которых было бриллиантовое кольцо, подаренное бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом.

Большинство украденных драгоценностей так и не было найдено.

Перед судом предстали девять мужчин и одна женщина. Самое суровое наказание получил главарь банды Аомар Аит Кедаш, которому на момент ограбления было 69 лет — его приговорили к трем годам заключения и пяти условно, однако с учетом уже отбытого срока он не вернется в тюрьму, как и все остальные осужденные.

#суд #ограбление #Ким Кардашьян

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