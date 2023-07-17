Таблички платных парковок меняют в Алматы

Фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг», ведется замена информационных табличек платных парковок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщается, до полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания «А-parking», ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.

Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах.

На сегодня завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.

Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет.

По данным акимата, на сегодня действуют три способа оплаты:

1. Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный̆ момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит.

2. Через мобильное приложение «Парковки Алматы», которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа.

3. Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.

С 11 августа у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.

КГП на ПХВ «Алматы паркинг» совместно с районными акиматами продолжается работа по выявлению наиболее загруженных улиц, определяются места локации для установки платных парковок. Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются.

Напомним, в апреле 2022 года акимат Алматы принял постановление о возврате платных парковок в собственность города. Так, 70% в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking» вернули в собственность города.

Фото пресс-службы акимата Алматы