Партия «AMANAT» поздравила детей представителей рабочих профессий с Международным днём защиты детей

Общество
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В Год рабочих профессий, объявленный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, партия «AMANAT» организовала праздничное мероприятие для детей, чьи родители трудятся на строительстве, в коммунальной сфере, на производстве и других важных отраслях, передает Kazpravda.kz

Фото: партия «AMANAT»

В Астане молодежное крыло «Жастар Рухы» собрало детей из трудовых семей в одном из столичных развлекательных центров, чтобы в игровой форме познакомить их с рабочими профессиями и с ранних лет заложить уважение к труду как основу справедливого и устойчивого общества. Всего в честь Международного дня защиты детей партийцы провели свыше 300 праздничных мероприятий для более чем 23 тысяч детей по всей стране.

С приветственным словом к детям и их родителям обратился Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Дәулет Кәрібек. Он подчеркнул, что забота о детях является приоритетом государственной политики и партия активно поддерживает инициативы в этой сфере.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что каждый ребенок в стране должен расти в любви и заботе, чувствовать поддержку взрослых и быть уверенным в завтрашнем дне. Для «AMANAT» забота о детях является приоритетной и неотъемлемой частью работы. Достойная забота о матери и ребенке, развитая социальная инфраструктура, доступное жилье – самые главные и обязательные условия семейного благополучия и демографического роста. В частности, усилиями фракции партии в Мажилисе реализована президентская программа «Национальный фонд – детям», создана единая добровольная накопительная система «Келешек», приняты дополнительные нормы по обеспечению безопасности детей, усилены механизмы защиты детей-сирот и многое другое», – отметил он.

Как отметила председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова, самое главное – это познакомить детей с рабочими профессиями, но в формате игры, чтобы у них не пропал интерес.

«Игры позволяют детям лучше усваивать знания и навыки, они делают процесс обучения динамичным и увлекательным. В год рабочих профессий мы стремимся работать не только с выпускниками и студентами, но и со школьниками, особенно младших классов. У детей непредвзятое отношение к миру, и они могут с легкостью примерить на себя тот или иной образ, ведь именно в детстве закладываются мечты. В свою очередь задача взрослых – направить детское незамутненное сознание в верное русло, дать девочкам и мальчикам выбор. Таким образом через игру мы можем укрепить в детях уважение к рабочим профессиям и людям труда», – сказала она.

Отец двух детей, машинист АО «Астана-Энергия» Ержан Умралинов подчеркивает, что важнее детей в нашей жизни ничего быть не может.

«Мой сын еще школьник, а дочь в этом году окончила детский сад, и вот осенью уже идет в первый класс. Традиционные ценности закладываются как раз в это время, когда дети активно усваивают знания. Поэтому хочется сказать спасибо организаторам за такой праздник, что дети не просто узнают о рабочих профессиях, но смогли их прочувствовать, испытать на себе. А когда счастливы дети, то счастливы и мы, их родители», – сказал он.

Своими впечатлениями поделился один из виновников торжества – ученик 3 класса Ерназар Сатмухамбетов.

«Мне понравилось, как мы играли, и я узнал, что папина работа — это очень важно. Папа работает, чтобы везде горел свет. Если бы его не было, было бы темно и не работал бы ни телевизор, ни компьютер. Я тоже хочу делать что-то полезное, когда вырасту», - рассказал он.

Молодёжное крыло «Жастар Рухы» традиционно проводит мероприятия ко Дню защиты детей, подчёркивая значимость роли рабочих профессий в жизни страны. В этом году праздник объединил детей из семей, где родители трудятся на производствах, в сфере ЖКХ, медицины, образования и других ключевых отраслях. Активисты «Жастар Рухы» организовали для детей праздничный концерт с участием аниматоров, раздали подарки и сладкие угощения.

Всего в преддверии Международного дня защиты детей партийцы в рамках проекта «Бақытты отбасы» организовали свыше 300 праздничных мероприятий для более чем 23 тысяч детей по всей стране. В 20 регионах республики прошли мероприятия разных форматов, от турниров до экскурсий, от анимационных представлений до благотворительных акций, от раздачи мороженого до посещений детей в приютах и детских домах. Как подчеркивают партийцы, это лишь часть масштабной работы, проделанной за последнее время.

#дети #День защиты детей #Партия «Amanat»

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