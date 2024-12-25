Партийцы AMANAT сдают кровь для пострадавших в крушении самолета в Актау

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Члены и представители молодежного крыла партии AMANAT быстро откликнулись на призыв. Они вызвались помочь выжившим при крушении пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines близ аэропорта Актау. Активисты выразили готовность принять участие в донорской акции.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, 28 человек выжило. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. По предварительным данным МЧС, из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия.

Представители Азербайджана также направились в Казахстан для расследования причин крушения пассажирского лайнера.

На место авиапроисшествия в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор республики.