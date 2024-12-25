Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования причин крушения самолета

По поручению президента Ильхама Алиева представители государственных органов отбыли в Казахстан для расследования происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Азертадж

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным агентства, в состав делегации вошли министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов.

Они отбыли в город Актау с целью расследования на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением «Баку - Грозный». Самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту воздушного судна находились 67 пассажиров, в том числе 5 членов экипажа. На данный момент известно, что 28 человек выжило, из них двое детей.

Постановлением правительства Казахстана создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.

Из Астаны в Актау вылетит борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов.