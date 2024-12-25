Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау

Фото очевидцев

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о горении упавшего воздушного судна в Актау, передает Kazpravda.kz

В Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

«По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», – проинформировали в МЧС.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный ШТАБ, где работает телеефон горячей линии: 8/7292/319099

По информации Комитета гражданской авиации, вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением «Баку - Грозный».