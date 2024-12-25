Крушение самолета: Уголовное дело находится на контроле генпрокурора РК

На место авиапроисшествия в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с авиакатастрофой в ведомстве обратились к гражданам.

«Генпрокуратура сообщает, что по факту крушения вблизи города Актау воздушного судна Азербайджанской авиакомпании создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генпрокуратуры, в нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. На место происшествия вылетел в составе правительственной комиссии главный транспортный прокурор», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что уголовное дело находится на особом контроле генпрокурора РК.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, 28 человек выжило. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. По предварительным данным МЧС, из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Семеро пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся в реанимации, двое госпитализированных – дети.

Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.