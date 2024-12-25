Создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Актау

Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия
Постановлением правительства создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 90 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz
В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.
Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших.
Правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи.
Ранее стало известно, сколько казахстанцев находилось на борту упавшего самолета в Актау.
Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.
Сообщалось, что силами МЧС пожар на месте крушения пассажирского лайнера ликвидирован полностью.