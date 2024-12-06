Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь людям, оставшимся на дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Шуском районе Жамбылской области на 245 км автодороги Алматы-Ташкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса с пассажирами.

На место выехали спасатели и эвакуировали 9 человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе.

В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось о том, как  60 иностранцев едва не замерзли на трассе из-за поломки автобуса. Пассажиры просидели в замерзающем салоне около трех часов.

#автобус #МЧС

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