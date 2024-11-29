60 иностранцев едва не замерзли на трассе из-за поломки автобуса

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Ночью на трассе Павлодар — Успенка, недалеко от села Розовка, сломался автобус, следовавший из Новосибирска в Таджикистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В салоне находились 60 граждан Таджикистана, из которых 10 детей. Пассажиры просидели в замерзающем салоне около трех часов.

В ведомстве сообщили, что ситуация уже стала критической, когда их заметил сельский участковый Бауржан Бидаев. Он немедленно отправился на своем служебном автомобиле, чтобы помочь.

«Женщин и детей я перевез в местный Дом культуры, а мужчин направил пешком. В Доме культуры всех накормил и обогрел, а затем сообщил о случившемся в дежурную часть», — рассказал Бауржан Бидаев.

Пассажиры автобуса рассказали, что поломка произошла около 23:00, и водитель не смог выявить причину неисправности. В течение нескольких часов в салоне было холодно, дети начали плакать, а проезжающих машин не было. Пассажиры автобуса поблагодарили полицейского за помощь.

Водителям настоятельно рекомендуется особенно внимательно проверять транспорт в зимний период и иметь при себе средства связи для экстренных ситуаций. В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется обращаться по единым номерам службы спасения: 112 или 102.

#автобус #иностранцы #поломка

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