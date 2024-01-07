Перспективы развития узбекско-казахского сотрудничества обсудили в Ташкенте

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В министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз состоялась встреча министра Лазиза Кудратова с министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым, сообщает ведомство.

На встрече обсужден ход исполнения Дорожной карты по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента РК в Республику Узбекистан, актуальные вопросы реализации текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.

"Сторонами согласован вопрос создания совместной рабочей группы по снятию барьеров в двусторонней торговле, выражена готовность поддержать деятельность совместной внешнеторговой компании UzKazTrade, которая будет включать в себя торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обеих государств", - отмечается в сообщении.

Кроме того, состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам развития промышленной кооперации, практические аспекты налаживания деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Достигнута договорённость по принятию совместных мер по ускоренному созданию центра и запуску его в эксплуатацию.

По итогам встречи сторонами подтверждена приверженность к дальнейшему развитию двусторонних многоплановых отношений и даны поручения ответственным руководителям по ускоренной реализации достигнутых договорённостей.