Фото: акимат Астаны

В международном аэропорту Астаны состоялась церемония встречи гимнасток, которые достойно защищали честь страны на мировом турнире в Болгарии. На третьем чемпионате мира среди юниоров в столице Болгарии Софии Казахстан представляли Акмарал Ерекешева в 3 упражнениях, Айганым Рысбек в 1 упражнении и в групповых упражнениях. В результате 14-летняя Акмарал Ерекешева завоевала 2 золотые медали (упражнения с мячом и лентой) и 1 серебряную медаль (кольцо).

«Всего 1 месяц назад после чемпионата Азии в Сингапуре я работала над ошибками и готовилась ежедневно. Да, очень сложно. Но через 2 года я должна выступить на высшем уровне на мировом турнире. В первую очередь благодарю родителей, тренера. Не хочу игнорировать своих противников. Ведь у спортсменов из 60 других стран тоже была своя мечта», - сказала Акмарал Ерекешева.

Ранее на юношеских чемпионатах мира, организованных в 2019 и 2023 годах, самый высокий результат был у Эльжаны Таниевой (4-е место).

«Когда на чемпионате мира впервые был поднят казахский флаг, мы были очень рады. Акмарал пришла в этот спорт в возрасте 4 лет. Только благодаря непрерывной тренировке в течение 10 лет удается достичь такого высокого результата. Очень рады. Спасибо, что торжественно встретили нас в аэропорту, поддержали!» - сказала тренер Меруерт Балгимбаева.

Теперь следующий чемпионат мира среди юниоров состоится в Румынии в 2027 году.