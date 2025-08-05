В областном центре проводится масштабное благоустройство пострадавших территорий. Новые скверы стали результатом совместных усилий районов, города и местных предпринимателей, они все поддержали инициативу и внесли свой вклад в преображение городской среды.

«Мы благодарны бизнесу за участие. Это не просто благо­устройство, это улучшение качества жизни. На этом не останавливаемся», – подчеркнул аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Осенью проект продолжится: на свободных участках планируется высадка деревьев, а в микрорайо­не «Подгора» появятся еще и два модульных спортзала.