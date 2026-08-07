В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс

Для жителей Сауранского района это не просто еще один социальный объект, а пространство, где дети и молодежь смогут заниматься спортом в комфортных условиях, укреплять здоровье, находить единомышленников и делать первые шаги к большим спортивным достижениям.
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