В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс

Открытие комплекса стало заметным событием для всего района. На торжественной церемонии отмечалось, что развитие массового спорта остается одним из приоритетов государственной политики. Именно с доступности спортивной инф­раструктуры начинается формирование здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения.

Новый объект построен на территории площадью один гектар. Здесь созданы условия для занятий баскетболом, боксом и борьбой, оборудован тренажерный зал. Комплекс полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой.

Строительство началось в августе 2024 года. В реализацию проекта вложено более 1,7 млрд тенге. Вместе с новой спортплощадкой в селе созданы и рабочие места – штат комплекса рассчитан на 40 человек.

Шорнакский комплекс стал частью масштабной работы по обновлению спортивной инфраструктуры Туркестанской области. За последние два года в регионе введено в эксплуатацию 28 спорткомплексов. В 2026-м предусмотрено завершение строительства еще девяти объектов.