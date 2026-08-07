После капремонта заработал вокзал станции Боранды

В ходе капитального ремонта полностью заменены инженерные сети, проведены внут­ренние и наружные отделочные работы, обновлены залы ожидания и зоны обслуживания пассажиров. Особое внимание уделено созданию доступной среды. Для людей с особыми потребностями и пассажиров с детьми предусмотрены отдельные зоны ожидания и необходимые условия для комфортного пребывания.

Вокзал в среднем пропускает полсотни пассажиров в сутки. В одну смену здесь трудятся девять сотрудников. Технологическая инфраструктура объекта предусматривает обслуживание пассажиров поездов дальнего и пригородного сообщения.

Добавим, что в области поэтапно проводится модернизация железнодорожных вок­залов станций Турксиб, Тараз, Шу и Отар.