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По зову сердца и души
Наталия Хомс, Асель Мухамед-Амин

Первый Центрально-Азиатский форум волонтеров продолжает свою работу.

Открытие форума, организованного Министерством информации и общественного развития РК при поддержке Национальной волонтерской сети и добровольцев ООН, состоялось 15 августа в Национальном парке «Бурабай» и городе Туркестане. Форум направлен на поддержку инициативы Главы Государства по объявлению Международного года мобилизации волонтеров, с которой он выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

– Форум продлится пять дней. В нем принимают участие эксперты в сфере волонтерства из всех регионов страны, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В Нур-Султане проходят сессии с участием известных экспертов по Целям устойчивого развития. В заключительный день форума в ходе пленарного заседания запланированы выступления волонтеров стран – участниц форума, – отметил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет.

По его словам, в рамках предложений, поступающих от участников форума, рассматривается вопрос о создании корпуса волонтеров Центральной Азии или специального хаба, работа которого будет направлена на оперативный обмен информацией и опытом работы.

– Важно понимать, что такие мероприятия, как Центрально-Азиатский форум волонтеров – это не только площадка для обмена опытом, но и еще один вид поддержки и чествования волонтеров, которые, несомненно, внесли огромный вклад в жизнь многих людей во время пандемии. Сейчас мы можем сказать им «спасибо» за отзывчивость, помощь, отвагу и горящее сердце. Нам нужно собираться на таких площадках, где мы видим и разницу между нашими странами, и ту синергию, к которой мы идем, и общие проекты в волонтерстве, которые нас объединяют, – подчеркнула исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» и руководитель проекта Республиканского фронт-офиса волонтеров Татьяна Миронюк.

А в Бурабае в ходе двухдневной программы уже прошли дискуссионные площадки, стратегические сессии, воркшопы в игровом формате с реальными кейсами в сферах образования, экологии, медицины, занятости, массового спорта, этноволонтерства. Участники презентовали свои лучшие проекты, наметили направления для дальнейшей совместной работы.

Был отмечен положительный опыт Казахстана в развитии волонтерства. За последние годы в стране в три раза увеличилось количество волонтерских организаций, число добровольцев возросло в четыре раза. Сейчас в Казахстане насчитывается более 200 тыс. волонтеров в 600 организациях.

Например, общественный фонд Jana urpaq STEP из Степногорска уже несколько лет занимается волонтерской деятельностью. Его руководитель Зарина Салимова рассказала, что их организация активно помогает пожилым людям, реализуя проект «По зову сердца». Представителям старшего поколения доставляются продуктовые наборы, лекарственные средства, оказывается помощь при посещении медицинских учреждений, досуговых мероприятий. Также волонтеры оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями.

– Безусловно, волонтерское движение сегодня получает все большее развитие. Мы становимся свидетелями того, как идет активное формирование различных организаций, ресурсных центров, вовлечение молодежи в эту деятельность. Среди волонтеров все больше неравнодушных активных молодых людей, – сказал руководитель Акмолинского областного филиала РОО «Ассамблея жастары» Умар Шоназаров. – Однако нужно воспитывать и соответствующее отношение к волонтерской деятельности, рассмотреть возможность введения дополнительных льгот, поощрений, чтобы стимулировать рост числа потенциальных волонтеров. Возможно, нужно внедрить механизмы в области благотворительнос­ти на законодательном уровне, чтобы организации могли жить и работать, развивать разные направления деятельности, включая предпринимательство.

В Нур-Султане на панельных сессиях и дискуссионных площадках, посвященных Целям устойчивого развития, собрались более 200 делегатов.

Координатор программы Доб­ровольцы ООН в Казахстане Никита Шабаев сообщил, что в финальный день форума в столице запланирована Центрально-Азиатская презентация Глобального доклада 2022 года о состоянии волонтерства в мире.

– Доклад носит название «Соз­дание равноправного общества для всех» и является уже четвертой глобальной публикацией ДООН, в которой исследуется, как партнерство волонтеров и государства может помочь в решении самых насущных проблем в области устойчивого развития на период до 2030 года, – отметил спикер. – Доклад призван ответить на два фундаментальных вопроса: какую роль добровольчество может сыграть в развитии отношений между гражданами и государством, и добровольчество каких новых форм и моделей может способствовать развитию этого сотрудничества.

По итогам форума планируется презентация доклада «О состоя­нии волонтерства в мире: программы волонтеров ООН», подготовленного по итогам 2020 года, и принятие специальной резолюции с предложениями экспертов в области волонтерства.

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