Почему вокруг казахского кино так много споров? Культура 27 сентября 2024 г. 2:00 5 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта В Казахстане в широкий прокат вышел полнометражный киномюзикл «Стоп, ночь!» по мотивам песен культовой группы A’Studio фото предоставлены съемочной группой Большой видеоклип Картина, автором идеи и продюсером которой является Байгали Серкебаев, рассказывает историю молодого алматинского музыканта Бейбута, успешно покоряющего вместе со своей группой «Дигидай» концертные площадки родного города. В личной жизни у него тоже все хорошо: рядом любящие родители и молодая жена, у него рождается первенец. Но скоро он получает выгодный контракт, встречает красавицу-танцовщицу Джулию, на семью совсем не остается времени… Отметим: у совместного детища Байгали Серкебаева и режиссера Фархата Шарипова две версии. «Стоп, ночь!» – это полуторачасовая прокатная версия картины. Фестивальная – «Солдат любви», которая длится более двух часов, была показана на закрытии фестиваля студенческого короткометражного кино «Байконур», проходившего в Алматы в начале сентября. Симпатии профессионального зрителя, киноведа Гульнары Абикеевой, посмотревшей обе версии, оказались однозначно на стороне «Солдата любви». – Вероятно, фильм сократили, чтобы сделать его легче для проката, – говорит она. – Но в «Стоп, ночь!» фактически остались только песни-клипы, а сама история любви куда-то исчезла. Как говорится, «вместе с водой выплеснули и ребенка». Меня вообще удивил тот факт, что на закрытии кинофестиваля «Байконур» состоялся чуть ли не единственный в Казахстане авторский показ фильма. Хорошо, что хоть на международной премьере фильма на кинофестивале в Бусане (Южная Корея) будет показана режиссерская версия фильма. – Опять получается, что для кинофестивалей мы показываем лучшее, а для нашего зрителя – версия «и так сойдет»? – Да-да, именно так. И я не удивлюсь, если прокат фильма в Казахстане провалится. Зритель у нас не настолько глупый, чтобы не отличить настоящий фильм от большого видеоклипа. Мюзикл – такой редкий жанр для нашего кино, что к нему нужно относиться с уважением. Тем более что фильм-оригинал – сложное, многоуровневое кинопроизведение, где есть полноценная драматическая история, где сняты блестящие сцены современного мюзикла со сложной хореографией, где звучат прекрасные песни группы A’Studio. – Бытует мнение, что этот фильм – байопик о Батырхане Шукенове. Так ли это? – Нет. Режиссер фильма Фархат Шарипов не раз подчеркивал, что это отдельная история о творческом пути музыканта, о том, как сложно порой разрываться между творчеством и семейной жизнью, о том, как рождаются песни, в конце концов. К примеру, мне очень нравится сцена, когда молодые супруги сидят вечером на кухне, и жена рассказывает мужу о каких-то бытовых вопросах, о том, что она целыми днями сидит дома с маленьким ребенком. Бейбут через силу изображает, что слушает ее. В этот момент в душе рождается песня, и мы видим его творческие муки, выраженные через хореографию, когда его буквально «колбасит», «скручивает». Или очень поэтическая сцена, когда еще беременная жена засыпает, а Бейбут исполняет танцевальную колыбельную под тенью ночника. Это фактически фильм о любви – о том, как непросто складываются взаимоотношения между молодоженами, когда рождается ребенок и начинаются испытания бессонными ночами, соблазном тусоваться вместо того, чтобы помочь жене и так далее. Это простые бытовые вещи, но они важны для каждой молодой семьи. Музыкальная карьера главного героя лишь обостряет эти проблемы, потому что «звездная жизнь» требует «звездного времяпровождения». Вот этой истории любви не осталось в прокатной версии «Стоп, ночь!» Остались лишь музыкальные и хореографические номера. – То есть мюзикл все-таки состоялся? – Да, состоялся. Замечательным был, к примеру, эпизод, снятый в аэропорту Алматы. Там как раз звучит песня «Солдат любви». Или эпизод около Дворца Республики – песня «Стоп, ночь!» Замечательным было исполнение «Джулии», когда герои просто стоят на улице Панфилова и душевно поют, не превращая песню в клип. Не могу вспомнить названия всех песен, но эпизод на берегу речки Весновки со степом, который исполняют молодые родители спящего в коляске ребенка, – просто блистательный по исполнению и романтике. Мне кажется, в фильме «Солдат любви» состоялось несколько открытий. Прежде всего – замечательного актера Кеменгера Оралова (Бейбут) – он невероятно пластичен, харизматичен, обаятелен. Прям голливудская звезда! Очень мне понравилась актриса Жасмин Нурахмет, сыгравшая Джулию – страстную любовницу Бейбута. Хорошо сыграла и Карлыгаш Ермекова – роль Алмы, жены, особенно в эпизоде на лестничной площадке с участием соседей. Хореография – самая большая удача этого фильма. Уже позже я узнала, что над постановками танцев корпели хореографы Арсен Именов (Казахстан), работавший в Московском театре балета, а также Сапл Нам (Великобритания), который сотрудничал с такими мировыми звездами, как Мадонна, Пафф Дэдди и другими. Добавить сюда еще популярность песен A’Studio – и успех, казалось бы, обеспечен. Но почему-то в последний момент продюсеры Дина Жумабек и Байгали Серкебаев решили перемонтировать фильм и выпустить в прокат свою версию. Если говорить об уровне фестивальной версии – картине «Солдат любви», то она, на мой взгляд, не уступает уровню американской музыкально-романтической комедийной драмы 2016 года «Ла-Ла Ленд» или широко известной на постсоветском пространстве картины «Стиляги» Валерия Тодоровского, где много танцевальных, хореографических номеров. А «Стоп, ночь!» – это лишь подборка клипов. И это, увы, результат недоверия к режиссеру Фархату Шарипову. – Не это ли причина того, что в «Стоп, ночь!», по крайней мере, на премьере, имени режиссера в титрах не было? – Я думаю, Фархат Шарипов не хотел ставить свою фамилию, потому что его не устраивал тот вариант, который, в конце концов, вышел в прокат. То есть он отказывался от этого фильма, потому что он оказался набором видеоклипов. Не хотелось бы употреблять резкие слова, но единомышленники – режиссер и продюсеры – долго, целых два года, шли вместе к конечному итогу, а на финише один из партнеров вдруг сказал: «Я перемонтирую, чтобы была более коммерческая версия». Это даже не недоверие к опыту, чувствам, мироощущению и режиссерскому видению, а отказ от режиссера. К счастью, есть режиссерская версия. Если бы в этом году осенью проводился МКФ «Евразия», то я представляю, какую грандиозную премьеру «Солдата любви» можно было бы организовать во Дворце Республики с предварительным показом на сцене двух-трех ключевых эпизодов из фильма. Кино без лидера – Кстати, о кинофестивалях. Почему в этом году не проводятся ни «Евразия», ни «Звезды Шакена»? Что происходит с нашим фестивальным движением? – Официально было заявлено, что все крупные развлекательные мероприятия в стране были отменены из-за паводков, которые прошли этой весной в Казахстане. А если неофициально, то, я думаю, просто никто не заинтересован в фестивалях. Сегодня в нашей киноотрасли нет настоящего лидера, который, с одной стороны, болел бы за нашу кинематографию, с другой – был бы вхож во властные структуры и, следовательно, мог бы отстаивать интересы отрасли. Таким человеком в 90-х и начале нулевых был Ораз Рымжанов, еще раньше – Шакен Айманов. Сейчас таких лидеров нет, это приходится, к сожалению, констатировать как факт. Поэтому нет и стратегии развития киноотрасли, и кинофестивалей большого масштаба, и копродукций. Между тем проведение международных кинофестивалей, таких как «Евразия», «Звезды Шакена», «Алматинский кинофествиаль», чрезвычайно важно. Это, во-первых, очень сильный инструмент продвижения казахского кино. Во-вторых, это путь к созданию копродукции и международным связям. И в-третьих, условия для роста кинематографистов, потому что каждый фестиваль – это всегда конкурентность. Когда, например, в 2022 году в рамках МКФ «Евразия» мы проводили национальный конкурс, то в нем между собой соревновались разные фильмы, получившие призы на разных фестивалях. Это была фантастика! Одна картина побывала в основном конкурсе Венеции, другая – в Токио, третья – в Каннах… Обычно, если картина была на крупном кинофестивале, то ее на другой МКФ не приглашают. А тут получилось, что призеры крупных МКФ конкурировали у себя в стране между собой. – Фестивалей в Казахстане не стало, но появилась масса бурлений вокруг кино. К примеру, недавний скандал вокруг казахстанско-турецкого фильма «София». Что Вы думаете по этому поводу? – В некоторых случаях скандалы – это маркетинговый ход, но иногда продюсеры говорят о мнимых успехах на фестивалях. Сейчас же в этой сфере много фейков. Некоторые режиссеры гордятся призами Каннского или Венецианского кинофестивалей, но мы-то знаем, что их фильмы не были отобраны на эти престижные кинофорумы, а были на каких-то фейковых с тем же лейблом или просто на кинорынках, где твое кино показывают за деньги. – А какие казахстанские фильмы действительно участвовали на престижных международных кинофестивалях в этом году? – «Степной волк» Адильхана Ержанова, начиная с Роттердама (Нидерланды), участвует и получает призы в этом году. «Талак» Данияра Саламата получил Гран-при Шанхайского кинофестиваля, а актриса Амира Омар – приз «За лучшую женскую роль». Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова получила сразу несколько призов во французском Везуле, на Тайване и недавно в Испании «За лучший сценарий». Интересно, что на кинематографическом звездном небосклоне засверкали сразу несколько женщин-режиссеров. Айжан Касымбек с фильмом «Мадина» и Шарипа Уразбаева с картиной «Тул» продолжают сегодня свои международные турне по фестивалям. «Шегірткелер, ваш выход» Ольги Коротько только что принял участие в престижном кинофестивале в Локарно (Швейцария). «Карлыгаш» Малики Мухамеджан была показана в Шанхае. Фильм «Велошах» Асель Аушакимовой получил Гран-при МКФ «Трайбека» (Нью-Йорк, США). Картина «Папа умер в субботу» считается российской, но режиссер Зака Абдрахманова – казашка, и большая часть фильма снята в Казахстане. По такому количеству и успеху фильмов я бы вообще назвала этот год прорывом женского кино. – О чем говорит такой факт, что в такой «мужской» профессии, как режиссер, появилось много женщин? – Мы к этому давно шли. Посмотрите, что у нас творится с продюсированием кино. Все самые сильные кинопродюсеры – женщины. Гульнара Сарсенова, Алия Увальжанова, Анар Жунусова, Алия Мендыгожина и совсем молодые Бану Рамазанова, Лимара Жексембаева... Почему-то до этого года женщины выбирали продюсирование, в творчество шли менее решительно, но после успехов в кинобизнесе женская кинорежиссура стала мировым трендом. То, что сегодня в кинопитчингах в Казахстане участвует очень много женщин-режиссеров, свидетельствует о том, что подросло более уверенное в себе поколение, а также о том, что тренд на женское кино в нашей стране идет в ногу со временем. #кино #фестиваль #мюзикл #Солдат любви #киноиндустрия #Стоп #ночь!