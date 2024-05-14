Около тысячи грантов для подготовки дорожников выделят в Казахстане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Минтранспорта, МНВО и АО «КаздорНИИ» возродили отдельную программу бакалавриата по специальности «транспортное строительство», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтранспорта, на сегодня в дорожной отрасли не хватает около 1,5 тыс. дипломированных специалистов. Так, для решения одной из системных проблем кадрового дефицита в автодорожной отрасли на направление по подготовке квалифицированных дорожников в этом году будет выделено порядка 1000 государственных образовательных грантов.

«В целях решения проблемы дефицита кадров АО «КаздорНИИ» в прошлом году создан цифровой банк профессионалов дорожной отрасли. База дорожников Jolshy будет содержать информацию всех специалистов дорожной отрасли — от выпускников вузов до ветеранов, работающих на строительстве, в проектировании и в эксплуатации автодорог. В частности, будут отражены сведения о квалификации специалистов, опыте их работы, наличии сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации. При этом для работодателей предусмотрена возможность подбора нужных кадров», — пишут в распространенном пресс-релизе. 

Также в ведомстве добавили, что уже ведется работа по заполнению базы и интеграции с другими государственными системами. Запуск базы в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

#Образование #гранты #Минтранспорта #дорожники

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