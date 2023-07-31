Изменен механизм расселения кандасов

Механизм приема этнических казахов был пересмотрен в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Почти 2 тысячи человек получили статус "кандас" через новый механизм по принципу "единого окна", передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса кандаса через загранучреждения Министерства иностранных дел РК по принципу "единого окна" приняты заявления от 1 997 этнических казахов в составе 656 семей. Эти заявления этнических казахов направлены в северные регионы Казахстана.

Отмечается, что местные исполнительные органы, получившие заявления, должны их рассмотреть и предоставить предложения по месту постоянного расселения, трудоустройству и включению в региональную квоту.

Механизм приема этнических казахов был пересмотрен в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Изменения коснулись не только нового формата приема документов – через посольства Казахстана, но и механизма расселения кандасов:

- для расселения в регионы, определенные Правительством РК;

- для расселения на территориях агломераций и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

- для воссоединения с семьей в случае постоянного проживания членов семей или близких родственников на территории Казахстана и являющихся гражданами РК (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов);

- по приглашению работодателей для трудоустройства на занятие вакантного рабочего места (с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов).

Ранее сообщалось, что порядок присвоения статуса кандаса будет изменен – заявки будут приниматься по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. По данным Минтруда, на 1 июля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 488 этнических казахов.