Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН

Афганский излом

После того как в августе 2021 года власть в Афганистане захватили талибы, США и их союзники заморозили золотовалютные резервы страны на сумму около 7 млрд долларов и прекратили международное финансирование. Этот шаг, отмечает CNN, нанес серь­езный ущерб афганской экономике, которая и без того сильно зависела от помощи извне.

Миллионы афганцев остались без работы. Госслужащим не платят, а цены на продукты выросли. Согласно докладу, подготовленному ООН, почти половина населения страны – 20 млн человек – испытывает острый голод. Есть опасения, что кризис может убить больше афганцев, чем 20 лет войны.

Директор отделения Международного комитета спасения в Афганистане Вики Акен прокомментировала ситуацию следующим образом: «Кризис в стране превращается в настоящую катастрофу, поскольку политика международных доноров, направленная на экономическую изоляцию талибов, одновременно разрушает афганскую экономику и ставит почти 20 миллионов афганцев в состояние острой нехватки продовольствия».