Почти в 5 раз вырос спрос на курортные зоны Казахстана

В Министерстве культуры и спорта РК отметили резко возросший спрос на курортные зоны Алаколь, Балхаш и Зайсан с начала лета, сообщает Kazpravda.kz .

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В частности, повышенный интерес вызывают Ушарал, Балхаш, Зайсан и Уржар. По этим направлениям туристы добираются до курортных зон и мест пляжного отдыха на востоке Казахстана. По данным крупнейшего туристского агрегатора, спрос по указанным направлениям вырос почти в 5 раз.

Отмечается, что это связано с завершением ремонта взлетно-посадочных полос аэропортов Уржара и Ушарала, и возобновлением работы воздушных гаваней в прежнем режиме.

Среди направлений, спрос на которые вырос в летний сезон, выделяются Актобе и Туркестан. В этом году интерес туристов к этим двум городам вырос на 40%.

"Развитие внутреннего туризма так же важно, как и увеличение числа иностранных путешественников. Министерством культуры и спорта разрабатываются и реализуются различные программы по стимулированию внутреннего туризма. Например, программа "Kids go Free" позволяет эффективно планировать семейный отдых в стране и экономить деньги. Покупая туристические пакеты через туроператоров, наши соотечественники могут сэкономить до 30%", - подчеркнула пресс-секретарь Министерства культуры и спорта РК Молдир Абдуалиева.

В министерстве отметили, что в топ-5 туристических направлений страны входят Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. Пять этих городов традиционно лидируют в этом рейтинге. К нынешнему летнему сезону интерес к ним вырос в среднем на 20%.