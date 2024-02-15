Под свет от мобильного телефона принимала роды бригада «неотложки», добравшись в метель до роженицы
103
Любовь Доброта, Туркестанская область
Машина скорой помощи, отправившись по экстренному вызову в предгорный аул Алатау Толебийского района, застряла в снегу. Дальше медикам пришлось идти пешком. Но и на этом трудности не закончились. Когда медицинские работники добрались до дома роженицы, у женщины начались схватки. Пришлось в срочном порядке готовиться к тому, чтобы принимать роды прямо на дому.