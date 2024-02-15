Под свет от мобильного телефона принимала роды бригада «неотложки», добравшись в метель до роженицы

Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Машина скорой помощи, отправившись по экстренному вызову в предгорный аул Алатау Толебийского района, застряла в снегу. Дальше медикам пришлось идти пешком. Но и на этом трудности не закончились. Когда медицинские работники добрались до дома роженицы, у женщины начались схватки. Пришлось в срочном порядке готовиться к тому, чтобы принимать роды прямо на дому.

фото пресс-службы облакимата

Сотрудники Толебийского районного пункта скорой помощи № 12 Ербол Сартаев, Асан Алтаев, Нуржан Пернебек с этой задачей успешно справились. Они не растерялись даже тогда, когда в доме погас свет – из-за сильного ветра на линии электропередач произошел обрыв. Новорожденного пришлось принимать под свет от мобильных телефонов.

Когда непогода стихла, маму и малыша доставили в Ленгерскую городскую больницу. Так благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось спасти жизнь ребенку и его матери.

#буран #скорая помощь #роды #аул Алатау

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