14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карагандинской области

В Карагандинской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Сегодня, 17 ноября, в 06:15 на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда - Сортировочная - Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде был допущен сход с рельсов 14-ти вагонов. Жертв и пострадавших нет. На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.

Отмечается, что для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.

Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана, добавили в пресс-службе.