Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске

Общество
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Андрей Кратенко

Уличные танцы на главной площади Петропавловска сделали зрителей частью большой танцующей семьи.

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В честь трехлетия школы уличных танцев «сТАНЦЫя» в Петропавловске прошли захватывающие соревнования – баттлы. Это когда каждый танцор, точно художник, рисует телом на холсте уличной площадки. Завораживает сам процесс творчества, когда одно движение плавно перетекает в другое, и каждый раз оно представляется неожиданным и новым. Чистое волшебство!

«Такая туса бывает только один раз в несколько лет», – заявили организаторы баттлов и не обманули! Участники разных возрастов состязались в следующих номинациях: Break dance kids⁄junior⁄pro, Dancehall beg⁄pro, Experimental kids⁄pro, Female dancehall, Waacking, All styles.

Судьями были топовые танцоры из Казахстана и России, в том числе Nyuta (Тольятти), Kalmius (Алматы), Arsen Imenov (Алматы), Madina Margela (Алматы), Taissiya Ihow kz (Алматы).

После отборочных состязаний победители сошлись в финальной головокружительной битве с приглашенными участниками. В числе приглашенных танцоров были Bboy Tagir (Петропавловск), Bboy Alish (Астана), Bboy Pelmen (Караганда), Bboy Alishka (Астана), Bboy Gleb (Кокшетау), Bboy Den (Астана), Bboy Tamik (Петропавловск), Bboy Popcorn (Караганда).

Для той части зрителей, которые далеки от стихии уличных танцев, оказалось очень увлекательно погрузиться в этот как будто параллельный мир. Не только танцоры, но и зрители были захвачены атмосферой единства и свободы.

#соревнования #танцы #Петропавловск #сТАНЦЫя #баттлы

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