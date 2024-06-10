Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане

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По информации Минтуризма, приказом от 17 мая 2024 года внесли изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования, сообщает Kazpravda.kz

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведет информационная система в автоматическом режиме, где содержится список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди. На основании сведений, представленных информационной системой, там можно найти список мест для распределения.

«Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей. Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе. Добавлением этой нормы правила приведены в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона «Об образовании», – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, поправки предусматривают, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

«Поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции и порядковый номер в очереди», - добавили в министерстве.

Напомним, 18 апреля в столице распределили места и выдачу ваучеров на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди.