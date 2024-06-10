Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане

Цифровизация, Госуслуги, Технологии, Спорт
147
Дана Аменова
Корреспондент

Теперь информационная система распределяет очередь в автоматическом режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтуризма, приказом от 17 мая 2024 года внесли изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования, сообщает Kazpravda.kz 

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведет информационная система в автоматическом режиме, где содержится список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди. На основании сведений, представленных информационной системой, там можно найти список мест для распределения.

«Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей. Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе. Добавлением этой нормы правила приведены в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона «Об образовании», – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, поправки предусматривают, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

«Поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции и порядковый номер в очереди», - добавили в министерстве.

Напомним, 18 апреля в столице распределили места и выдачу ваучеров на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди.

#дети #Спорт #правила #порядок #изменения #секции #зачисление #Минтуризма

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Макрон распустил парламент после европейских выборов
Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup
Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК
Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Ev…
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже
Казахстан подтверждает звание «велосипедной державы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]