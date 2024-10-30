Пошел на «дело» с зажигалкой

И пошел на «дело» с пистолетом-зажигалкой. Да и марка солидная – Pietro Beretta. Угрожая кассиру, которая, перепугавшись, не смогла отличить макет от настоящего, грабитель похитил две бутылки вина и скрылся. Ущерб, не считая страха работницы магазина, составил 1 200 тенге.

Полицейские задержали горе-грабителя, который успел выпить все вино. Как выяснилось, он уже отбывал срок за кражу. Теперь ему грозит до семи лет лишения или ограничения свободы с конфискацией имущества. Ведется следствие.