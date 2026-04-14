Шкаф с секретом

Закон и Порядок
Категория логотип
0
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В одном из сельских домов Аршалынского района Акмолинской области в обычном шкафу предприимчивый хозяин оборудовал мини-фитолабораторию. Как сообщили в правоохранительных органах, факт незаконного обращения с наркотическими средствами при координации областной прокуратуры был выявлен сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При обыске все в доме выглядело вполне заурядно, пока внимание оперативников не привлек тот самый шкаф. За его дверцами обнаружилась тщательно продуманная система по выращиванию наркосодержащих растений. По предварительным данным, мужчина самостоятельно собрал систему освещения, вентиляции и самодельные конструкции для поддержания нужного микроклимата. Все из подручных материалов, но с явным пониманием процесса.

Внутри шкафа находились горшки со всходами наркосодержащих растений. Полицейские обнаружили семена конопли и уже готовую продукцию. Масштабы и точный состав изъятого теперь предстоит установить экспертам. Сам хозяин дома настаивает, что выращивал исключительно для себя, без цели сбыта. Также в доме подозреваемого нашли пневматический пистолет с патронами к нему. По словам мужчины, оружие досталось ему от родственника.

По данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют и возможную причастность фигуранта к другим правонарушениям.

#правонарушения #Аршалынский район #закон и порядок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]