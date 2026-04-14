Шкаф с секретом

При обыске все в доме выглядело вполне заурядно, пока внимание оперативников не привлек тот самый шкаф. За его дверцами обнаружилась тщательно продуманная система по выращиванию наркосодержащих растений. По предварительным данным, мужчина самостоятельно собрал систему освещения, вентиляции и самодельные конструкции для поддержания нужного микроклимата. Все из подручных материалов, но с явным пониманием процесса.

Внутри шкафа находились горшки со всходами наркосодержащих растений. Полицейские обнаружили семена конопли и уже готовую продукцию. Масштабы и точный состав изъятого теперь предстоит установить экспертам. Сам хозяин дома настаивает, что выращивал исключительно для себя, без цели сбыта. Также в доме подозреваемого нашли пневматический пистолет с патронами к нему. По словам мужчины, оружие досталось ему от родственника.

По данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют и возможную причастность фигуранта к другим правонарушениям.