Серебряный клинок Ерлика Спорт 21 апреля 2026 г. 0:00 1 Абзал Камбар Казахстанский шпажист Ерлик Сертай завоевал серебро на престижном этапе Гран-при в Будапеште (Венгрия), где собрались более 350 сильнейших атлетов планеты. Наш спортсмен последовательно выбил из борьбы Нам Ен Хо (Южная Корея) и Буту Левенте (Венгрия), а в четвертьфинале сотворил сенсацию, победив второй номер мирового рейтинга, олимпийского чемпиона Гергея Сиклоши (Венгрия). Следом пал бронзовый призер Олимпиады Якуб Юрка (Чехия). В полуфинале Сертай одолел Иана Хаури (Швейцария) и лишь в решающей схватке уступил венгру Давиду Наги всего три укола. Другие наши фехтовальщики – Эльмир Алимжанов, Кирилл Павлов, Вадим Шарлаимов и Никита Жулинский – вошли в топ-64. Отметим, что лидер сборной Руслан Курбанов пропустил старт из-за травмы. #Спорт #фехтование #Ерлик Сертай