Цикл встреч по подготовке доклада о деятельности общественных советов начался в Астане

На площадке Казахстанского института общественного развития стартовала серия экспертных встреч, посвященная подготовке Национального доклада о деятельности общественных советов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Традиционно документ будет представлен Главе государства и станет аналитической основой для формирования государственной политики в сфере общественного участия, совершенствования механизмов взаимодействия между государством и гражданским обществом.

Первая встреча была посвящена обсуждению проекта структуры будущего доклада, его ключевых акцентов и исследовательских подходов.

Участие в ней приняли представители Комитета по делам гражданского общества МКИ РК, общественных советов, научно-экспертного сообщества, аналитических и исследовательских центров, а также институтов гражданского общества.

Национальный доклад направлен на комплексную оценку деятельности общественных советов, выявление системных проблем и выработку конкретных практических рекомендаций по их дальнейшему развитию.

В этом году институту общественных советов в Казахстане исполняется 10 лет, что придает подготовке доклада особую актуальность и значимость.