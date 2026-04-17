Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев населения

Минтруда перестраивает работу региональных Карьерных центров для оказания адресной поддержки гражданам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На рабочем совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева был представлен новый алгоритм: теперь усилия будут концентрироваться на «приоритетной группе» – тех соискателях, которым сложнее всего найти работу самостоятельно.

Тщательный анализ рынка труда позволил выделить целевую группу в 93,5 тыс. человек из общего потока.

В эту категорию вошли граждане с низким уровнем социального благополучия, люди без опыта работы или с перерывом в стаже более полугода, а также соискатели со школьным и техническим профессиональным образованием.

Граждане с более устойчивыми позициями на рынке труда (имеющие высшее образование или недавний опыт работы) были исключены из этого списка, чтобы направить фокус поддержки на наиболее уязвимых. Именно для приоритетной группы теперь выстраивается система индивидуального сопровождения.

«Для жесткого контроля за трудоустройством каждого такого гражданина Минтруда внедрило новые цифровые инструменты в информационной системе. Теперь Карьерные центры видят всех соискателей из приоритетной группы поименно в режиме реального времени на специальной инфопанели. Система дает возможность ежедневно отслеживать динамику и проверять, какие реальные меры поддержки предложены человеку»,– сказано в информации.

Однако текущие темпы работы профильных специалистов на местах требуют значительного усиления. По данным мониторинга на сегодня, мерами занятости охвачено лишь 39,8 тыс. человек из целевой группы.

В связи с этим министр поставил перед региональными Карьерными центрами четкую задачу: кардинально усилить индивидуальную адресную работу с каждым безработным и обеспечить его полное сопровождение вплоть до фактического закрепления на рабочем месте.