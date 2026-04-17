Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане

Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» вступили в силу новые требования по приборам учёта водоснабжения и водоотведения, которые формируют единый технический стандарт, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Отметим, что одной из целей проекта является полная цифровизация учёта воды: замена приборов учета на технологии с приборами учета с телеметрии, то есть переход на автоматический дистанционный сбор данных и создание Единой цифровой платформы ЖКХ «Smart Turmys».

Так, на всей территории страны базовой технологией беспроводной передачи данных для приборов учёта воды установлены технологии NB-IoT (Narrowband Internet of Things) и LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), которые работают через лицензированные сети операторов сотовой связи. Это связано со следующими факторами: высокий уровень защиты данных на лицензированных частотах, устойчивая инфраструктура с гарантированным обслуживанием и совместимость с Единой цифровой платформой ЖКХ в масштабах республики.

Вместе с тем, согласно обновлённым правилам, каждый новый прибор учёта должен быть установлен так, чтобы передавать данные автоматически в информационно-измерительную систему (ИИС) и автоматизированную систему учёта энергопотребления (АСУЭ) с криптографической защитой, разграничением доступа по APN (Access Point Name) и резервированием каналов связи. Одновременно они должны обеспечивать двустороннюю связь с Единой цифровой платформой ЖКХ «Smart Turmys».

Водоснабжающей организации ИИС передаётся вместе с поставкой приборов. Водоканал не платит повторно за полный доступ к базе данных ИИС, собираемой уже оплаченным оборудованием, и получает право самостоятельной эксплуатации на весь срок применения системы.

Также новые приборы учёта на вводах к абонентам оснащаются автоматическим запорным клапаном для дистанционного управления подачей воды, которое осуществляется исключительно уполномоченными сотрудниками водоснабжающей организации в установленном законодательством порядке.

При этом граждане не обязаны заменять исправные счётчики, а ранее установленные приборы могут работать до конца срока службы. Новые требования распространяются исключительно на первичную установку прибора или замену вышедшего из строя. Производители электронных приборов учёта обязаны обеспечить гарантийный срок эксплуатации не менее пяти лет.

Приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 августа 2025 года № 295 в редакции от 3 марта 2026 года № 77 вступил в силу 27 марта 2026 года.

Напомним, что в рамках исполнения Послания Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года, в декабре того же года был утвержден Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и направлен на обновление действующей инфраструктуры, согласно современным требованиям и растущим потребностям экономики и населения.

 

Популярное

Все
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Умные очки для слабовидящих
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отрар «гостит» в Жезказгане
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Без вины виноватые
Весна как состояние души
Татьяна из Жанакоргана
Лечить? Не допустить болезнь!
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Регионы-аутсайдеры по исполнению плана-графика МЭКС назвали…
В Астане временно отключат газ из-за плановых работ
Компенсирующий тариф в наказание монополистам
Более 19 тысяч км сетей отремонтировали в Казахстане

