Правовой фундамент легитимности государства

Исторический анализ показывает, что процесс обретения Казахстаном независимости не был чем-то внезапным, одномоментным. Политические, экономические, социальные, национальные и другие условия для независимости страны назревали в течение довольно продолжительного времени.

Некоторые историки и государст­воведы иногда высказывают свои критические замечания, что Казахстан объявил независимость самым последним из бывших советских республик, хотя мог, по их мнению, сделать это намного раньше. Между тем здесь нужно иметь в виду, что и в теории государства и права, и в реальной политике важное значение имеет не только факт появления нового субъекта мирового сообщества, но еще и формы и способы его провозг­лашения и юридического оформ­ления, от чего в немалой степени зависит дальнейшее его внутригосударственное и международное признание. С этой точки зрения в юридической литературе можно встретить немало суждений об имеющихся коллизиях в вопросах законности и легитимности некоторых государств или их правящих властей, добившихся своих целей в результате переворотов, революций и тому подобного.

Руководство Казахстана к этим вопросам всегда относилось очень скрупулезно. В тот непростой период одной из ключевых задач было сделать так, чтобы процесс учреждения независимого Казах­стана протекал в максимально возможных на тот момент правовых рамках с учетом мирового опыта легитимации государственности и национальных особенностей страны. В условиях формального существования СССР, действия его Конституции, принимая во внимание результаты Всесоюзного референдума о сохранении СССР и другие факторы, провозглашение независимости Казахстана в 1990 году с формально-юридической точки зрения было бы не совсем корректным. Поэтому решение о полной независимости республики было принято лишь тогда, когда созрели все необходимые для этого условия, в том числе и правового характера.

В декабре 1991 года Конституция СССР фактически уже не действовала, поскольку не было самого Союза. И союзные акты, в том числе итоги упомянутого референдума, не имели юридической силы. Поэтому казахстанский опыт обретения независимости уникален тем, что оно даже с формально-юридической точки зрения является абсолютно легитимным.

И первым серьезным шагом к независимости нашей страны стало принятие Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государст­венном суверенитете Казахской Советской Социалистической Рес­публики. Это событие произошло 25 октября 1990 года.

В декларации впервые четко определялось, что Казахская Советская Социалистическая Респуб­лика есть суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими республиками в Союз суверенных республик и строит взаимоотношения с ними на договорной основе и при этом сохраняет за собой право свободного выхода из союза.

Казахская ССР, говорилось в документе, принимает меры по охране, защите и укреплению национальной государственности, важнейшей задачей которой определялось возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в Казахстане. Декларация провозглашала целостность, неделимость и неприкосновенность территории Казахстана. Любые насильственные действия против конституционного строя Казахской ССР, публичные призывы к нарушению целостности ее территории, а также разжигающие национальную рознь со стороны политических партий, общественных организаций, массовых объединений, иных группировок или отдельных лиц, согласно декларации, должны преследоваться по закону.

Декларация определяла понятие народа Казахстана: «Граждане Республики всех национальностей составляют народ Казахстана, и он является единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Казахской ССР, осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе Конституции Казахской ССР».

«Гражданам, проживающим на территории Республики, гарантируются все права и свободы, предус­мотренные Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР, безотносительно к их национальной и партийной принадлежности, происхождению, социальному и имущественному положению, полу и вероисповеданию, роду занятий, месту жительства. Посягательство на гражданское и национальное равноправие карается по закону. Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным организациям, массовым движениям, действующим в рамках Конституции Казахской ССР, равные правовые возможности участвовать в государственной и общественной жизни».

Казахская ССР наделялась правом самостоятельно решать все вопросы, связанные с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством в республике, ее административно-территориальным устройством, определять структуру и компетенцию органов государственной власти и управления, а также ее символы.

Государственная власть в респуб­лике, говорилось в декларации, осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть принадлежала Верховному Совету Казахской ССР. Президент являлся главой респуб­лики и обладал высшей распорядительно-исполнительной властью.

Высшая судебная власть принадлежала Верховному суду Казахской ССР. Надзор за точным и единообразным исполнением законов Казахской ССР на ее территории должен был осуществляться генеральным прокурором. Казахская ССР наделялась правом приостанавливать на своей территории действия законов и других актов высших органов СССР, нарушающих суверенные права и Конституцию республики.

В декларации закладывались основы экономического суверенитета страны. Земля и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал – все национальное богатство, имеющее­ся на ее территории, объявлялось исключительной собственностью республики. При этом Казахская ССР должна была обеспечивать многообразие и равенство форм собственности и гарантировать их защиту.

Казахская ССР наделялась правом образовать государственный нацио­нальный банк, свою финансово-кредитную систему, самостоя­тельно формировать государственный бюджет, организовать налоговую и союзно-респуб­ликанскую таможенную системы. Декларация наделяла Казахскую ССР правом самостоятельно устанавливать порядок, организацию охраны экологической среды респуб­лики, использования природных ресурсов, обеспечивающие экологическую безопасность, правом запретить строительство и прекратить функ­ционирование на своей территории любых предприятий, учреждений, организаций, других объектов, являющихся источником экологической опасности.

На территории республики декларация запрещала испытание ядерного оружия, строительство и функционирование испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других). Казахская ССР наделялась правом на возмещение ущерба, причиненного здоровью населения, природной среде и экономике республики действиями союзных органов, союзных республик и иных государств, а также деятельностью на ее территории ядерных и других полигонов, объектов военно-промышленного комплекса.

Представителям наций и народностей, проживающим в Казахской ССР за пределами своих национально-государственных и автономных образований или не имеющим их на территории союза, гарантировалось правовое равенство и равные возможности во всех сферах общественной жизни. Казахская ССР обязывалась проявлять заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых потребностей казахов, проживаю­щих за пределами республики.

Казахская ССР заявила в документе о праве на собственные внут­ренние войска, органы государственной безопасности и внутренних дел, подчиненные и подконтрольные Верховному Совету Казахской ССР и президенту Казахской ССР. Республика объявила о праве по соглашению с Правительством Союза определять порядок и условия прохождения ее гражданами воинской службы, решать вопросы размещения войск и вооружений на своей территории; выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дип­ломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных учреждений.

Республика, согласно декларации, строила экономические и торговые связи с зарубежными государствами на основе взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов добровольности и равноправия, самостоятельно решала вопросы внешнеэкономической деятельности. Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право республики, расценивалось как нарушение ее суверенитета. Символы государственного суверенитета Казахской ССР – герб, флаг, гимн – объявлялись священными, и всякое надругательство над ними должно караться законом.

Как видим, даже простой перечень новых полномочий респуб­лики однозначно свидетельствует, что с принятием декларации Казахстан приобретал реальный суверенитет, хотя определенное влияние Союза ССР еще номинально сохранялось.

О том, что суверенитет Казахстана не остался на бумаге и получил реальное воплощение в политической жизни, свидетельствует беспрецедентное решение Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона (указ от 29 августа 1991 года). Это событие состоялось, когда СССР еще не прекратил свое существование. Президент Казахстана реа­лизовал свое полномочие, прямо вытекающее из текста Декларации о суверенитете. В результате сегодня Казахстан является лидером глобального антиядерного движения. Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2009 года (резолюция 64⁄35) по предложению Казах­стана 29 августа провозглашено Международным днем действий против ядерных испытаний.

Надо сказать, что в тот период принятие декларации юридической общественностью республики было воспринято с воодушевлением. В Администрацию Президента Казахской ССР стали поступать от ученых и практиков-юристов предложения по суверенизации нашей правовой системы.

Так, Казахстан один из первых среди постсоветских государств декриминализировал спекуляцию, которая в советское время определялась, как скупка и перепродажа товаров и иных предметов с целью наживы (то есть то, что сегодня считается обычным бизнесом). По предложению МВД Казахской ССР Президент республики, несмотря на отрицательную реакцию союзного Министерства внутренних дел, издал акт, запрещающий принимать из других союзных респуб­лик лиц, осужденных к такому виду наказания, как ссылка. Ссылка применялась к особо опасным преступникам после отбытия ими лишения свободы. А это были, как правило, так называемые воры в законе и другие криминальные «авторитеты». Принятие этого решения существенным образом улучшило криминологическую ситуацию в стране.

Серьезные изменения стали происходить и в экономических отношениях. Казахстан стал лидером в формировании правовой базы рыночной экономики.

Таким образом, возвращение Дню Республики (25 октября) праздничного статуса имеет под собой серьезную историческую основу. Надо сказать, что до 2009 года этот день был официально признанным государст­венным праздником. Поэтому предложение Президента Казах­стана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, озвученное на Национальном курултае в июне этого года, о придании 25 октября статуса национального праздника означает перенос акцента в исторической оценке событий 90-х годов прошлого столетия с завершения процесса формально-юридического оформления независимости Казахстана (Конституционный закон от 16 декабря 1991 года) на его начало – 25 октября 1990 года.

При этом 16 декабря остается государственным праздником, который будет отмечаться, по мнению Главы государства, как День памяти наших национальных героев.