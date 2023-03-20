Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК

Большинство избирателей проголосовали за партию "Amanat".
На заседании Центральной избирательной комиссии рассказали о предварительных итогах голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz.
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил результаты подсчета голосов избирателей.
Так, голоса избирателей распределились следующим образом:
- за партию "Amanat" – 53,90 % (3 431 510);
- за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 10,90 % (693 938);
- за партию "Respublica" – 8,59 % (547 154);
- за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 8,41 % (535 139);
- за Народную партию Казахстана – 6,80 % (432 920);
- за Общенациональную социал-демократическую партию – 5,20 % (331 058);
- за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,30 % (146 431);
- против всех - 3,90 % (248 291).
Напомним, выборы депутатов прошли в Казахстане 19 марта. Последний избирательный участок за рубежом завершил работу в Сан-Франциско.