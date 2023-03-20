Голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов завершилось за рубежом
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Последним закрылся избирательный участок в Сан-Франциско.
Завершен процесс голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 74%», – проинформировали дипломаты.
Напомним, 19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов нижней палаты Парламента и маслихатов всех уровней. По предварительным данным ЦИК, бюллетени получили 54,19% граждан, включенных в списки избирателей.