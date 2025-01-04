Премьер Гренландии потребовал независимости от Дании

Политика
13

Остров стал датской колонией в XVIII веке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/picture alliance

Премьер-министр Гренландии (автономии в составе Дании) Муте Эгеде выступил за независимость крупнейшего в мире острова. Такие слова содержатся в его новогоднем обращении, опубликованном на сайте гренландского правительства в четверг, 2 января.

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано», - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

«Пришло время нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее, в том числе в отношении того, с кем нам следует тесно сотрудничать и какими должны быть наши торговые отношения. Потому что наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться только через Данию», - добавил политик.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии «работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании».

«Возможность народа Гренландии обрести независимость была закреплена в положениях Закона о самоуправлении, что создало правовую основу для достижения независимости. Также подготовлен проект основного закона, конституции нашей страны. Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении», - добавил Эгеде.

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км (почти шесть территорий Германии). Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году после еще одного референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. На этот закон и ссылается Эгеде.

Издание Politico напоминает, что этот политик, возглавляющий правительство Гренландии с 2021 года, - лидер партии «Народное сообщество» (Inuit Ataqatigiit), уже давно выступающей за независимость. В соответствии с законом 2009 года остров может объявить независимость только после успешного референдума. Как пишет Politico, Эгеде, «по-видимому, намекнул» на его проведение одновременно с парламентскими выборами на острове в апреле.

При этом издание отмечает, что, несмотря на богатые ресурсы, Гренландия ежегодно получает от Копенгагена значительные финансовые субсидии примерно на 500 млн евро.

#Дания #независимость #Гренландия

Популярное

Все
Около тысячи автомобилей скопилось на карагандинской трассе из-за непогоды
Как в области Абай оказывают помощь для маленьких пациентов
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
СВМДА: на пути эволюционного развития
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Залог уважения и достоинства
Тепло и свет – без дефицита
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Акмолинский фермер приобрел сельхозтехнику с помощью цифрового тенге
Все лучшее – детям!
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
Для повышения независимости судей
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Письма Морозу на почту ношу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Вдохновлять собственным примером
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Деликатесы по скромной цене
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау

Читайте также

Госсоветник РК: Чем запомнится уходящий год с точки зрения …
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси
СВМДА: на пути эволюционного развития
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]