Премьер Гренландии потребовал независимости от Дании

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Премьер-министр Гренландии (автономии в составе Дании) Муте Эгеде выступил за независимость крупнейшего в мире острова. Такие слова содержатся в его новогоднем обращении, опубликованном на сайте гренландского правительства в четверг, 2 января.

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано», - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

«Пришло время нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее, в том числе в отношении того, с кем нам следует тесно сотрудничать и какими должны быть наши торговые отношения. Потому что наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться только через Данию», - добавил политик.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии «работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании».

«Возможность народа Гренландии обрести независимость была закреплена в положениях Закона о самоуправлении, что создало правовую основу для достижения независимости. Также подготовлен проект основного закона, конституции нашей страны. Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении», - добавил Эгеде.

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км (почти шесть территорий Германии). Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году после еще одного референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. На этот закон и ссылается Эгеде.

Издание Politico напоминает, что этот политик, возглавляющий правительство Гренландии с 2021 года, - лидер партии «Народное сообщество» (Inuit Ataqatigiit), уже давно выступающей за независимость. В соответствии с законом 2009 года остров может объявить независимость только после успешного референдума. Как пишет Politico, Эгеде, «по-видимому, намекнул» на его проведение одновременно с парламентскими выборами на острове в апреле.

При этом издание отмечает, что, несмотря на богатые ресурсы, Гренландия ежегодно получает от Копенгагена значительные финансовые субсидии примерно на 500 млн евро.