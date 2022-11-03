Фото: Associated Press
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Премьер-министр Дании подала в отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, несмотря на победу ее "красной" коалиции на парламентских выборах, подала в отставку. Она обосновала этот шаг тем, что ей не удастся сформировать новое правительство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru.

"У меня были очень сложные годы премьерства. Вначале пандемия, теперь инфляция. Все указывает на то, что правительство не сможет пройти через переизбрание", - приводит Associated Press слова Фредериксен, которая стояла во главе датского правительства с 2019 года.

Парламентские выборы состоялись в Дании накануне. Согласно последним данным, "красному" блоку левоцентристов, в который входит и Фредериксен, удалось получить 90 мест в фолькетинге (парламенте Дании), необходимых для формирования правительства, "синий" блок правоцентристов получает 73 места, у центристской Умеренной партии - 16 мест.

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