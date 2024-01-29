Премьер-министр Грузии ушел в отставку

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Он был премьер-министром республики с 22 февраля 2021 года

Фото © AP Photo / Olivier Matthys

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит в отставку, cообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

После того, как Гарибашвили покинул свой пост, он займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».

- В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи – осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям, – заявил Гарибашвили на специальном брифинге.

Он был премьер-министром республики с 22 февраля 2021 года.

Ранее Гарибашвили уже возглавлял правительство Грузии с ноября 2013 по декабрь 2015 года. Тогда он также ушел в отставку, после чего его сменил на этом посту Георгий Квирикашвили.

#премьер-министр #отставка #Грузия #Ираклий Гарибашвили

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