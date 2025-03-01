Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления Папе Римскому

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Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко принял Апостольского нунция в Казахстане Джорджа Панамтундила.

«В начале встречи Василенко передал пожелания руководства страны о скорейшем выздоровлении Папы Римского Франциска», - говорится в сообщении МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Святым престолом, в том числе в сфере истории, культуры, науки и медицины. Было отмечено поступательное укрепление политического диалога, а также дана высокая оценка взаимодействию двух стран на различных международных площадках.

Была также подчеркнута важность практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ватикан в январе 2024 года. В этой связи, Апостольский нунций приветствовал открытие нового Посольства РК при Святом престоле в январе 2025 года.

Отдельное внимание было посвящено подготовке к предстоящему VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в сентябре этого года.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Святым Престолом были установлены 17 октября 1992 года. Апостольская нунциатура Святого Престола в РК была открыта 16 декабря 2001 года. На территории Казахстана действуют 117 культовых учреждений Римско-католической церкви, количество верующих католиков составляет приблизительно 120 тыс. человек.