Президент поздравил Рыбакину с победой в Индиан-Уэллсе
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Токаев выразил уверенность, что Елену Рыбакину ждут новые успехи на лучших кортах мира.
Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на престижном турнире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт президента РК.
«Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе!
Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения.
Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!» – говорится в публикации на странице президента.
Ранее сообщалось, что казахстанка одержала победу на престижном турнире и поднялась на 7-е место в мировом рейтинге.