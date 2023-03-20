Елена Рыбакина одержала победу на турнире WTA 1000 Indian Wells

Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 7-ю строчку.

Фото пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на турнире в Индиан-Уэллсе. Этот турнир считается пятым неофициальным «Большим шлемом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В решающем матче казахстанка обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

«Первый сет в матче, который продолжался 1 час и 20 минут, получился максимально упорным, с 24 розыгрышами на тай-брейке, и в итоге остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол -7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:4. Таким образом, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за проигрыш в финале Открытого чемпионата Австралии – 2023», – сообщает пресс-службу ФТК.

Ранее в рамках турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).

В федерации отмечают, что Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде.

«Всего Рыбакина взяла уже четвертый одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 7-ю строчку», – резюмировали представители ФТК.