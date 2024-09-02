«Вопросам цифровизации и внедрения ИИ уделено особое внимание» – политолог о Послании президента

Цифровизация , Мнения
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Венера Баталова
корреспондент

Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Рустем Мустафин назвал нынешнее послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана институциональным инструментом коммуникаций между государством и гражданами, передает Kazpravda.kz 

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По словам политолога, послание определяет основные направления развития страны в среднесрочной перспективе, способствует консолидации государственных структур и общества вокруг общих целей, например, таких как экономический рост, социальное развитие и обеспечение национальной безопасности.

«В условиях динамично меняющегося мирового политического ландшафта, послание президента играет критическую роль в адаптации государственной политики к новым вызовам, а также в укреплении внутренней стабильности и международного авторитета Казахстана», - отметил политолог.

Сотрудник Центра политических исследований отметил, что в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также цифровизации, что подчеркивает стратегическую важность этих направлений для Казахстана. К слову, в 2023 году министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК выделило 934 миллиарда тенге на развитие «электронного правительства», что свидетельствует о приоритетности цифровизации в государственных планах.

«Мировые тенденции в развитии ИИ также влияют на приоритеты Казахстана. Например, США инвестировали 290 миллиардов долларов в ИИ за последние пять лет, понимая его потенциал для значительного экономического роста. В глобальном масштабе прогнозируется, что ИИ может увеличить ежегодный рост ВВП на 5-15% в течение следующего десятилетия, что эквивалентно 12-38 триллионам долларов. Китай, в свою очередь, намерен увеличить объем своего рынка ИИ до 61 миллиарда долларов к 2025 году. На этом фоне Казахстан также осознает необходимость активного участия в процессе развития отечественного технологического потенциала», - добавил спикер.

Он также отметил, что для нашей страны цифровизация представляет собой более глубокий процесс, чем просто преобразование данных; это комплексное переосмысление традиционных бизнес-процессов и создание новых возможностей. В 2023 году Казахстан занял 28-е место в мировом Индексе развития электронного правительства и 8-е место по Индексу онлайн-услуг, что подтверждает стремление к цифровой трансформации и международному признанию.

«Внедрение искусственного интеллекта и развитие цифровой экономики открывают новые перспективы для Казахстана, одновременно представляя собой значительные вызовы. Сегодня в стране функционирует более 16 тысяч IT-компаний, в которых занято около 180 тысяч специалистов, что составляет значительную долю экономики. Численность специалистов в области информационных технологий увеличилась на 273% за последние годы. Однако для обеспечения устойчивого развития необходимы дополнительные инвестиции в образование и научные исследования», - продолжил политолог.

Он отметил, что президент подчеркнул важность создания Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой для подготовки будущих специалистов в этой сфере. Такие инициативы необходимы для повышения уровня цифровой грамотности населения и поддержки инновационных проектов, которые укрепят позиции Казахстана на мировой арене.

«Законодательное регулирование играет важную роль в поддержке развития ИИ и цифровизации в Казахстане. Принятый закон «О науке и технологической политике» направлен на создание благоприятных условий для инновационной деятельности, включая поддержку научных исследований и интеграцию науки и образования. Это создает необходимую среду для полноценного развития ИИ и цифровых технологий, приносящих значительные экономические и социальные выгоды. Кроме того, усиление защиты интеллектуальной собственности и конфиденциальности данных является ключевым аспектом законодательной поддержки. Эти меры стимулируют привлечение венчурного капитала и инвестиций в инновационные проекты, что способствует росту IT-индустрии и созданию новых рабочих мест. Казахстан уже предпринял шаги для создания благоприятных условий для стартапов, включая налоговые льготы и стимулирующие меры, направленные на ускорение технологического развития», - продолжил он.

Важным аспектом остается обеспечение кибербезопасности в условиях растущей цифровизации. В 2023 году Казахстан занял 78-е место среди 176 стран в рейтинге по Национальному индексу кибербезопасности, что свидетельствует о необходимости дальнейших инвестиций в защиту цифровых услуг и инфраструктуры.

«В целом, развитие технологий ИИ и цифровых технологий требует всестороннего подхода, включающего инвестиции в образование, поддержку инноваций, создание правовой базы и укрепление международного сотрудничества. Казахстан стремится не только догнать мировых лидеров, но и развивать свои уникальные конкурентные преимущества, что позволит стране занять достойное место в глобальной цифровой экономике», - резюмировал спикер.

 

#президент #цифровизация #послание #ИИ

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