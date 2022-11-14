Президентские выборы: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Об организации опросов общественного мнения в период проведения выборов рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

В Казахстане продолжается агитационный период в рамках внеочередных выборов президента страны, назначенных на 20 ноября текущего года.

В данный период порядок проведения опросов общественного мнения, связанных с выборами, строго регламентируется законом, обозначили в ГП.

Основания и порядок реализации права на проведение опросов закреплены в статье 29 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

«В частности, согласно указанной правовой норме, опросы общественного мнения вправе проводить зарегистрированные юридические лица, имеющие не менее 5 лет опыта их проведения, предварительно письменно уведомившие Центральную избирательную комиссию о намерении проведения опроса.

В уведомлении должны быть указаны сведения о специалистах, участвующих в проведении опроса и имеющих в этом опыт работы, регионах, где они будут проводиться, применяемых методах анализа.

По состоянию на 14 ноября с такими письменными уведомлениями в ЦИК обратилось 7 юридических лиц», – сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве акцентировали, что в день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении для голосования.

При этом в день выборов разрешается проведение опроса на выходе из избирательных участков зарегистрированным в установленном законодательством порядке юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК.

В свою очередь СМИ при опубликовании результатов опросов обязаны указать проводившее его юридическое лицо и лиц, заказавших и оплативших опрос, время проведения, метод сбора информации, точную формулировку вопросов, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.

Таким образом в условиях протекающей электоральной кампании СМИ могут публиковать результаты опросов до 15 ноября текущего года, подчеркнули в надзорном органе.

Опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, осуществлявшихся в день выборов на выходе из избирательных участков, разрешается после дня голосования.

«Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по соответствующим частям статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях.

На текущий момент отмечено 2 факта таких нарушений, связанных с тем, что опросы провели физические лица. На них наложен административный штраф», – рассказали в ведомстве.

Генеральная прокуратура призвала всех физических и юридических лиц, средства массовой информации не допускать нарушений выборного процесса, в том числе неукоснительно соблюдать Конституционный закон при проведении и опубликовании опросов общественного мнения, связанных с выборами.