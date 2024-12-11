Президенту представили отечественные разработки в сфере ИИ

Президент, Искусственный интеллект
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Международный центр создается в целях трансформации Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечивая развитие информационных технологий во всех сферах общественной и экономической жизни страны.

Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта Alem.AI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, при Центре будут открыты школы Tomorrow School и Tumo Education. Планируется обучить более 1000 школьников навыкам программирования, робототехники и других креативных технологий, а также готовить 1000 высококлассных специалистов в год. Международный центр Alem.AI также будет служит кампусом для акселерации стартапов и содействовать исследовательским проектам в данной области. 

Президенту представили информацию о перспективных отечественных стартап-проектах и компаниях, участвующих в инкубационных и акселерационных программах. 

Среди них компания Cybernet.ai, специализирующаяся на разработке и внедрении голосовых роботов для взаимодействия с клиентами, компания ArlanBiotech, которая намерена внести свою лепту в решение сложных задач в области иммунотерапии и диагностики. Еще один перспективный стартап Higgsfield AI создал продвинутую систему, помогающую ученым и инженерам обучать сложнейшие компьютерные модели.

Главе государства рассказали о деятельности компаний Tik-Tok и Netracker в Казахстане. Благодаря налоговым преференциям, визовой поддержке и другим благоприятным условиям иностранные компании и IT-специалисты становятся частью экосистемы Astana Hub. В настоящее время ведутся переговоры о размещении офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM и других представителей мировой IT-индустрии для реализации научно-исследовательских проектов и разработки новых продуктов.

Касым-Жомарту Токаеву также были презентованы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди них такие индустриальные решения, как цифровой двойник месторождений, управление дронами и робот-собака для производства. 

Президенту продемонстрировали применение технологий искусственного интеллекта в предоставлении государственных услуг, а также рассказали о возможностях экосистемы AITU, проектах Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University – первой казахской языковой модели KazLLM и многофункциональном приложении Soyle App.

#президент #ИИ

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