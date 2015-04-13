Продолжается традиция меценатства

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Документ подписали аким региона Канат Бозумбаев и председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Алдияр Казтаев. Руководитель области подчеркнул, что в группу ERG входят крупнейшие системообразующие предприя­тия, которые формируют ее промышленный потенциал. В нынешнем году в продолжение многолетних традиций сотрудничества ERG взяла на себя обязательства по финансированию значимых для павлодарского региона экономических, социальных и культурных проектов на сумму 1,75 млрд. тенге. В рамках меморандума акимат планирует осуществить поддержку учреждений образования, социального обеспечения, объектов культуры и спорта, благоустройство населенных пунктов.
Среди наиболее крупных проектов – приобретение трамвайных вагонов, строительство крытого хоккейного корта в городе Аксу, капитальный ремонт спортивного зала Дома детского творчества, капитальные ремонт­ные работы в здании школы № 4 города Павлодара, обустройство детских и спортивных площадок и благоустройство внутриквартальных территорий.
Продолжается поддержка образовательных и специализированных детских учреждений, помощь ветеранам и уязвимым слоям населения. Кроме того, в текущем году планируется направить благотворительную помощь областному центру реа­билитации детей с ограниченными возможностями, а также престарелым и инвалидам для оказания специальных социальных услуг в условиях полустационара.
Будет обеспечено оснащение материально-технической базы Аксуского колледжа черной металлургии, а также содействие в приобретении музыкального и кинопрокатного оборудования для культурно-досугового центра поселка Аксу (в рамках соглашения, подписанного в прошлом году, проведена реконструкция этого центра). Теперь у жителей поселка будет свой кинотеатр. Также с целью увеличения охвата населения физической культурой и спортом значительная финансовая помощь будет направлена на развитие и популяризацию спорта в области. Финансирование будут осуществлять КФ «ERG Комек» и АО «Алюминий Казахстана».

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