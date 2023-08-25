Профсоюзный лидер рассказал, как обеспечить безопасность шахтеров

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Федерация профсоюзов РК заявила о необходимости принятия Программы устойчивого развития угольной промышленности в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Фото: медиацентр Федерации профсоюзов РК

Накануне в Караганде на заседании областной трехсторонней комиссии обсудили проблемы безопасности на АО «АрселорМиттал Темиртау», возникшие в результате не решенных вопросов по модернизации производственных мощностей и оборудования шахт.

«Как вы все знаете, вопрос обеспечения производства работ современным оборудованием, запасными частями и материалами был одним из главных требований шахтерских коллективов. Вследствие несвоевременного обновления оборудования наибольший уровень травматизмаи наличия производств с вредными условиями труда наблюдается на предприятиях горно-металлургического комплекса области», – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

По данным чиновников акимата Карагандинской области Кайрата Шорманбаева и Ерболата Шортанбаева, за семь месяцев текущего года в результате проверок предприятий были выявлены более 1 300 нарушений промышленной безопасности, в том числе и на «АрселорМиттал Темиртау».

В свою очередь, технический директор АО «АрселорМиттал  Темиртау» Андрей Белый доложил о приобретении 25 современных проходческих комбайнов, которые обеспечивают безопасность трудящихся, из них 11 уже в работе. По его словам, до конца года оставшиеся комбайны будут подведены к работе.

Однако данные представителя «АрселорМиттал Темиртау» не совпали с информацией, озвученной управлением промышленности и индустриально-иновационного развития акимата Карагандинской области – там насчитали 9 работающих комбайнов.

 «Почему приводятся разные данные по введению в эксплуатацию новых комбайнов? Видимо у топ-менеджеров «АрселорМиттал Темиртау» все не очень хорошо не только с математикой. В шахте рабочие мне сказали, что эти 25 комбайнов не подходят для добычи угля в пластах карагандинского угольного бассейна. Шахтеры отмечают, что комбайны не соответствуют специфике наших шахт. Другой вопрос по установке систем позиционирования. Они сейчас установлены на шахтах «Казахстанской» и «Кузембаева». Возникает вопрос: почему такие системы позиционирования не установлены одновременно на всех шахтах, учитывая то, что система позиционирования – одна из важнейших в обеспечении безопасности шахтеров», - заметил глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

 Он отметил, что иностранные специалисты, к компетенции которых относится вопрос модернизации казахстанских шахт, не знают реалий и не привлекают отечественных специалистов к решению вопросов модернизации производства.

По словам профсоюзного лидера, за последнее десятилетие произошло значительное расширение спектра проблем в угольной отрасли, который включает экологические и социальные проблемы. По его словам, для решения этой задачи необходимо принять Программу устойчивого развития угольной промышленности в Казахстане.

 «Работодателю пора понять, что человеческая жизнь не стоит десяти годовых зарплат, она – бесценна! Согласно отчётности «АрселорМиттал Темиртау», за 2021 год инвестиции в казахстанские активы составляли около 212 млн. долларов, однако неясно, какая доля этих инвестиций была направлена на требуемую законодательством предварительную дегазацию угольных пластов, а какая — на повышение безопасности труда. При этом одной из главных причин трагедий является игнорирование иностранным инвестором требований промышленной безопасности. Для адекватного развития угольной отрасли Казахстана необходимо принятие более серьезных мер и санкций по отношению к компаниям, систематически нарушающим требования безопасности», - считает Даулеталин.

Он отметил, что до сих пор не озвучены результаты по мерам привлечения к ответственности лиц, виновных в предыдущих трагедиях на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау».   

«По непонятным причинам следствие затянулось, при этом нет ясности, будут ли привлечены к уголовной ответственности иностранные руководители, допустившие возникновение несчастных случаев, повлекших гибель людей. Мы не требуем крови, мы требуем справедливости, мы требуем, чтобы они понимали, что за жизнь человека надо нести ответственность как материальную, так и уголовную», - добавил глава ФПРК.

Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что недавняя трагедия на шахте «Казахстанская», вынуждает вновь обратить внимание на принятие необходимых мер и высказал ряд предложений для обеспечения безопасности труда работников угольной промышленности в Карагандинской области.

#Карагандинская область #профсоюз #шахта #шахтеры

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