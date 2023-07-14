Пропавшую в Шахтинске девочку нашли местные жители

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

В Шахтинске более суток мать пропавшей дочери самостоятельно искала ребенка, после чего обратилась в полицию. Найти малышку удалось благодаря волонтерам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Как сообщается, в ночь с 12 на 13 июля в отдел полиции Шахтинска обратилась 34-летняя жительница города с заявлением о том, что без вести пропала 10-летняя дочь. По словам женщины, она с ребенком до позднего времени находилась в гостях у знакомой и уснула. Когда проснулась, то обнаружила исчезновение дочери. Более суток она искала ее, и, отчаявшись, обратилась в полицию.

«Узнав о случившемся, полиции предлагали помощь местные жители, делились информацией. Так, выяснилось, что девочку видели с какой-то женщиной. Была установлена ее личность и место проживания. Но по данному адресу она отсутствовала», – рассказывают в ДП.

Отмечается, что фотографии пропавшего ребенка и данной женщины были опубликованы в чате по поиску девочки, который сразу создали в WhatsApp волонтеры Шахтинска. После чего поисковые мероприятия приняли масштабный характер. В них были задействованы 200 сотрудников полиции, а также 100 военнослужащих Национальной гвардии. Подключились 650 добровольцев из числа жителей города и волонтеров.

Общие усилия принесли положительный результат - около 18.00 девочка была найдена.

«О случившемся узнала через чат, специально созданный для розыска пропавшей девочки. Находилась у себя дома, когда кто-то постучал в дверь. Женщина попросила сигарету. Я сказала, что не курю. Никогда эту женщину не видела, но вспомнила, что именно ее фотографию видела в чате – с ней в последний раз видели исчезнувшего ребенка. Сразу связалась с ребятами и сообщила им об этом», – рассказывает Любовь Хващова.

Информация поступила к Женису Оспанову и Никите Абдрахманову, которые вместе с полицейскими выехали на указанный адрес. Они вычислили квартиру, в которой и обнаружили женщину и пропавшего ребенка. Девочка была жива и здорова, рассказали в полиции.

Как объяснила женщина, она является знакомой матери девочки. Когда родительница уснула, то решила отвести ребенка домой. Но дома никого не оказалась, и женщина привела девочку к своей знакомой, у которой находилась более двух суток. В данное время ребенок находится у матери.

Начальник ДП области генерал-майор полиции Санжар Адилов вручил отличившимся волонтерам наручные часы с символикой МВД и поблагодарил за активную гражданскую позицию.