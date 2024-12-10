Прорыв в дорожной сфере

Нынешний год впору считать знаковым для жителей региона, особенно для тех, кто проживает на селе: впервые за долгое время удалось решить многие проблемы, связанные с транспортным сообщением. Нынче на ремонт и реконст­рукцию автодорог была затрачена беспрецедентная сумма – 56,6 млрд тенге, что почти на треть больше, чем в 2023-м.

Столь масштабные финансовые вливания позволили уложить новый асфальт на 1 113 км проезжей части. Если сравнить дорожно-строительные показатели за последние четыре года, это вдвое превышает результаты 2023-го, когда было реконструировано 533 км, и в четыре раза – 2022-го с протяженностью отремонтированных дорог местного значения в 256 км. И в пять раз – если сравнивать с 2021 годом, когда новый асфальт появился всего на 198 км.

Нынешним летом работы велись сразу на 142 участках автодорог местного значения, что позволило отремонтировать более 70 подъездных путей к сельским населенным пунктам. При этом 23 дорожных объекта стали переходящими, их полностью завершат в 2025-м.

На обновление местной дорожной сети затрачена львиная часть от общей выделенной суммы денег – 36,6 млрд тенге. Это самый высокий результат и первое место по рес­публике. Оставшую­ся сумму в 20 млрд тенге направили на ремонт 371 улицы в 108 населенных пунктах региона. Также впервые в этом году было обу­строено 36 км тротуаров.

Не менее масштабные работы проведены на республиканских автострадах, проходящих через Костанайскую область. На эти цели затрачено 17,9 млрд тенге. Один из стратегически важных проектов – реконструкция автомобильного участка автодороги Жезказган – Петропавловск от Улытау через Аркалык до Есиля.

– Это дорога соединяет южные регионы Костанайской области: город Аркалык, села Амангельды и Торгай с облас­тью Улытау и Акмолинской областью и является прямым выходом на южные регионы Казахстана через Жезказган. С данным дорожным марш­рутом связываются большие надежды в плане развития экономик Аркалыкского и Торгайского районов, да и в целом региона. Большая часть автотрассы будет завершена в 2025 году, – уточнил замдиректора Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айдар Хасанов.

Надо сказать, что нынче в Костанайской области рапортуют не только о рекордном километраже отремонтированных дорог, но и о высоком качестве строительно-монтажных работ. Это подтверждают результаты анализов, которые делались как в процессе реконструкции, так и после ее завершения.

Вероятно, такие результаты связаны с тем, что в этом году был усилен контроль над проведением монтажных работ, на что бюджету пришлось потратиться, заплатив за услуги Национального центра качества дорожных активов 314 млн тенге.

– На сегодняшний день филиалом НЦКДА осуществлено 775 инспекций на участках ремонтируемых дорог, отобрано и испытано 2 164 пробы. Подрядные организации произвели мероприятия по устранению нарушений на сумму 216 миллионов тенге. С учетом опыта прошлых лет динамика выявленных дефектов идет на снижение. К примеру, по итогам текущего года всего по автодорожной отрас­ли было выявлено 328 дефектов и замечаний, что на 40% ниже прошлогоднего уровня, – отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акима­та Костанайской области Олжас Нургалиев.

Немаловажную роль в повышении качества дорожно-строительных и ремонтных работ сыграл­ и контроль общественности.

– Было очень много обращений со стороны жителей. Все сигналы фиксировались, а изъя­ны оперативно устранялись. Общественный конт­роль – очень хороший механизм оптимизации любых процессов, в том числе и ремонта автодорог. Благодаря совместной работе нам и удалось добиться высоких результатов. Поэтому призываю граждан, которые живут непосредственно рядом со строящимися объек­тами дорожной инфраструктуры, участвовать в контро­ле и в дальнейшем, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Впрочем, успех – это не только проделанная работа. Важно еще и на максимально долгое время продлить срок службы новых дорог. Чтобы улучшенная транс­портная инфраструктура прослужила как можно дольше, на отремонтированных участках установлено 900 дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено», обустроено свыше 180 арок ограничения высоты транспортных средств. Их установили в 66 сельских населенных пунктах за счет средств местных предпринимателей.

Планы у местных властей еще более амбициозные. В 2025-м в Костанайской области намереваются уложить 380 км асфальтового полотна на республиканских трассах, на что будет выделено 44 млрд тенге, а также реконструировать подъездные пути к 83 селам, то есть на 14% больше, чем в 2024-м, отремонтировать 362 улицы в 103 населенных пунктах. Деньги на эти работы уже предусмотрены в бюджете 2025 года.