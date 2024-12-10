Прорыв в дорожной сфере Итоги года 10 декабря 2024 г. 7:00 1 Валентина Мелехова, Костанайская область В 2024 году в дороги региона инвестированы беспрецедентные суммы коллаж Павла Цедилина Нынешний год впору считать знаковым для жителей региона, особенно для тех, кто проживает на селе: впервые за долгое время удалось решить многие проблемы, связанные с транспортным сообщением. Нынче на ремонт и реконструкцию автодорог была затрачена беспрецедентная сумма – 56,6 млрд тенге, что почти на треть больше, чем в 2023-м. Столь масштабные финансовые вливания позволили уложить новый асфальт на 1 113 км проезжей части. Если сравнить дорожно-строительные показатели за последние четыре года, это вдвое превышает результаты 2023-го, когда было реконструировано 533 км, и в четыре раза – 2022-го с протяженностью отремонтированных дорог местного значения в 256 км. И в пять раз – если сравнивать с 2021 годом, когда новый асфальт появился всего на 198 км. Нынешним летом работы велись сразу на 142 участках автодорог местного значения, что позволило отремонтировать более 70 подъездных путей к сельским населенным пунктам. При этом 23 дорожных объекта стали переходящими, их полностью завершат в 2025-м. На обновление местной дорожной сети затрачена львиная часть от общей выделенной суммы денег – 36,6 млрд тенге. Это самый высокий результат и первое место по республике. Оставшуюся сумму в 20 млрд тенге направили на ремонт 371 улицы в 108 населенных пунктах региона. Также впервые в этом году было обустроено 36 км тротуаров. Не менее масштабные работы проведены на республиканских автострадах, проходящих через Костанайскую область. На эти цели затрачено 17,9 млрд тенге. Один из стратегически важных проектов – реконструкция автомобильного участка автодороги Жезказган – Петропавловск от Улытау через Аркалык до Есиля. – Это дорога соединяет южные регионы Костанайской области: город Аркалык, села Амангельды и Торгай с областью Улытау и Акмолинской областью и является прямым выходом на южные регионы Казахстана через Жезказган. С данным дорожным маршрутом связываются большие надежды в плане развития экономик Аркалыкского и Торгайского районов, да и в целом региона. Большая часть автотрассы будет завершена в 2025 году, – уточнил замдиректора Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айдар Хасанов. Надо сказать, что нынче в Костанайской области рапортуют не только о рекордном километраже отремонтированных дорог, но и о высоком качестве строительно-монтажных работ. Это подтверждают результаты анализов, которые делались как в процессе реконструкции, так и после ее завершения. Вероятно, такие результаты связаны с тем, что в этом году был усилен контроль над проведением монтажных работ, на что бюджету пришлось потратиться, заплатив за услуги Национального центра качества дорожных активов 314 млн тенге. – На сегодняшний день филиалом НЦКДА осуществлено 775 инспекций на участках ремонтируемых дорог, отобрано и испытано 2 164 пробы. Подрядные организации произвели мероприятия по устранению нарушений на сумму 216 миллионов тенге. С учетом опыта прошлых лет динамика выявленных дефектов идет на снижение. К примеру, по итогам текущего года всего по автодорожной отрасли было выявлено 328 дефектов и замечаний, что на 40% ниже прошлогоднего уровня, – отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев. Немаловажную роль в повышении качества дорожно-строительных и ремонтных работ сыграл и контроль общественности. – Было очень много обращений со стороны жителей. Все сигналы фиксировались, а изъяны оперативно устранялись. Общественный контроль – очень хороший механизм оптимизации любых процессов, в том числе и ремонта автодорог. Благодаря совместной работе нам и удалось добиться высоких результатов. Поэтому призываю граждан, которые живут непосредственно рядом со строящимися объектами дорожной инфраструктуры, участвовать в контроле и в дальнейшем, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Впрочем, успех – это не только проделанная работа. Важно еще и на максимально долгое время продлить срок службы новых дорог. Чтобы улучшенная транспортная инфраструктура прослужила как можно дольше, на отремонтированных участках установлено 900 дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено», обустроено свыше 180 арок ограничения высоты транспортных средств. Их установили в 66 сельских населенных пунктах за счет средств местных предпринимателей. Планы у местных властей еще более амбициозные. В 2025-м в Костанайской области намереваются уложить 380 км асфальтового полотна на республиканских трассах, на что будет выделено 44 млрд тенге, а также реконструировать подъездные пути к 83 селам, то есть на 14% больше, чем в 2024-м, отремонтировать 362 улицы в 103 населенных пунктах. Деньги на эти работы уже предусмотрены в бюджете 2025 года. #инвестиции #трасса #ремонт #реконструкция #автодороги