Прошлое мы должны знать и помнить, но при этом смотреть в будущее

фото из архива "КП"

– Талгат Есеналиевич, 25 октября вся страна будет отмечать День Рес­публики. В чем особенность этого замечательного праздника?

– 25 октября 1990 года имеет глубокое историческое значение. В этот день в 1990 году постановлением Верховного совета КазССР была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. И это стало первым шагом к независимости нашей страны, новым взглядом в будущее и стремлением к обновлению. Это первый исторический акт в истории современного Казахстана, который коренным образом повлиял на умы и настроения людей и воплотил вековую мечту о суверенитете и независимости страны. Декларация также определяла статус, место и роль республики, приоритет законов Казахской ССР над общесоюзными, определяла, что земля и ее недра, вода, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал и все национальное богатство, находящееся на территории Казахской ССР, является собственностью Казахстана.

Мы постоянно должны помнить и учить других, почему этот день для нас так важен. Я не думаю, что здесь важна политическая основа, хотя этот фактор, бесспорно, весом. Внутренняя сила осознания суверенитета и патриотизм, как огонь, должны всегда поддерживаться, но эта поддержка должна быть взаимной и со стороны государства, и со стороны граждан. Уверен, со временем мы сформируем определенные обычаи, традиции и особенности в рамках празднования Дня Республики. Прошлое свое мы должны знать и помнить, но при этом смотреть в будущее.

– В Казахстане был период, когда этот день перестал быть выходным, но затем эта дата вновь стала красным днем календаря. Как Вы оцениваете эти изменения?

– Очень положительно и полностью поддерживаю, так как именно с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР начинается отсчет нашего суверенитета и независимости. Возвращение Дню Республики статуса национального праздника имеет важное символическое значение. Это шаг к укреплению идентичности и исторической памяти народа. Когда такие даты вновь отмечаются официально, это подтверждает значимость исторического пути и ценностей, которые были заложены в момент обретения суверенитета.

Готовясь к празднованию Дня Респуб­лики, общество должно помнить о единстве и взаимной поддержке. Это не просто политическое событие – это день, когда мы отмечаем наши общие достижения, размышляем о прошлом и стремимся к будущему, где государст­венный суверенитет и независимость продолжают оставаться фундаментом процветания Казахстана.

– Декларация принималась в период так называемого «парада суверенитетов» – процесса распада СССР. Вы были свидетелем этих событий. Насколько было готово к таким переменам наше общество?

– «Парад суверенитетов» происходил с 1988 по 1991 год. В этот период все бывшие республики СССР приняли свои декларации о суверенитете. Ключевым катализатором стали общие процессы распада Советского Союза, нарастающие национальные движения и пути самоопределения в республиках бывшего союзного государства. Безусловно, внутренний кризис и изменение геополитической ситуации вокруг усилили динамику данного процесса.

Произошедшее событие 1990 года стало ключевым моментом в новейшей истории Казахстана, когда был сделан решительный и уверенный шаг к самостоятельности и независимости. Суверенитет Казахской ССР провозгласил о начале создания основы для современной государственности. Конечно, быть всегда готовым и, более того, адаптироваться к любым переменам невероятно сложно. Думаю, общественная готовность варьировалась: с одной стороны, люди устали от бюрократической машины и экономических проблем, что пробудило стремление к переменам и обновлению всей системы, с другой, как и в любом крупном обществе, был и страх перед неизведанным и новым.

На тему распада СССР проведено немало исследований и написано большое количество книг и научных трудов. Если для некоторых он стал неожиданностью, то для других это был ожидае­мый процесс. Историки прекрасно знают, что любая империя обречена на развал и распад. Вопрос был только во времени. На мой взгляд, «парад суверенитетов» получил свое «вдохновение» в перестроеч­ный период, в конце 1980-х годов, когда процессы гласности и демократизации общественно-политической жизни страны заставили все народы бывшего СССР посмотреть на себя и на свой статус по-новому. В тот период по всей стране громогласно заявляли: «Подул ветер перемен!»

– Шанс стать независимым государством получают далеко не все народы. Есть примеры, когда группы одной национальности, имеющие в разы больше численность, чем население Казахстана, не смогли это сделать. Чем это можно объяснить: пассивностью или отсутствием желания у людей менять сложившееся государственное устройство, или неимением сплоченных элитных прослоек, способных увлечь за собой массы?

– Вы правы, вопрос разделенных народов является одним из самых нерешенных и сложных в современных международных отношениях. Однако воли только одной группы населения для обретения независимости явно недостаточно. Стремление к суверенитету – естественный процесс. Но необходимы и внешние факторы, исторические предпосылки, немаловажным является наличие «критического момента».

Главной предпосылкой обретения независимости не только для Казахстана, но и для всех других республик бывшего Союза, был распад СССР, который без каких-либо конфликтов и войн позволил обрести нам суверенитет. Это был уникальный в истории момент, когда все бывшие республики самоопределились. Конечно, в истории достаточно много случаев, когда обретение независимости сопровождалось военными конфликтами.

С первых минут страны мира выразили нам свою поддержку и признали нас как суверенное и независимое государство. Что касается возможности становления независимых государств, это действительно очень непростой процесс, требующий вложения серьезных ресурсов. История показывает, что не все народы добиваются в этом успеха. Здесь многое зависит от целого ряда факторов: исторической готовности элит и общества, благоприятных международных условий и, конечно, от национальной самоидентичности. В случае с Казахстаном важную роль сыграли сплоченность руководящих элит, которые смогли выступить с единой позицией, и поддержка народных масс, которая видела в независимости шанс на лучшее будущее для себя и своих детей.

– Имеется ли принципиальное различие между Декларацией о государст­венном суверенитете Казахской ССР и Конституционным законом «О государственной независимости Республики Казахстан»?

– По содержанию и историческому значению эти документы взаимодополняют друг друга. Содержание текста обоих документов говорит о наличии преемственности. Они оба легли в основу разработки Конституции независимого Казахстана. Конституционный закон «О государственной независимости РК» принят с учетом состоявшегося факта распада СССР. Но есть некоторые особенности принятия этих документов.

Так, например, в декларации впервые была воплощена вековая мечта всего казахского народа о независимости и суверенитете. На юридическом языке это политико-правовой акт, который заложил основу для разработки Конституционного закона «О государственной независимости» и новой Конституции.

Во-вторых, такой политико-правовой акт о государственном суверенитете в нашей истории принимался впервые. Ранее в Казахстане не было опыта принятия подобного политического документа.

В третьих, принятие декларации, несмотря на то что она состоит всего лишь из 17 пунктов, вызвало бурное, если не сказать ожесточенное обсуждение в течение двух дней среди депутатов Верховного совета Казахской ССР.

В-четвертых, наверняка не все знают, что наряду с основным проектом декларации на обсуждение был вынесен ее альтернативный вариант, который по основным и принципиальным вопросам преследовал диаметрально иные цели. Он был разработан общественными организациями и отдельными депутатскими группами, и его содержание практически отрицало как суверенитет Республики Казахстан, так и создание национального государства на территории бывшего СССР.

В-пятых, декларация принималась в то время, когда суверенитет страны не был очевидным и явным, как сейчас. Тогда было немало противников этого процесса. Не только потому что были против суверенитета, но и потому, что ментально не могли себе представить жизнь без СССР. Свидетельством тому были ожесточенные дебаты в ходе обсуж­дения основного проекта декларации и результаты голосования. Из всего числа депутатов Верховного совета Казахской ССР проголосовал против 71 депутат! Тогда как Конституционный закон «О государственной независимости Респуб­лики Казахстан» обсуждался и принимался в совершенно иной политической обстановке. И время уже было другое. Тем более что против выступили и проголосовали всего лишь три депутата.

– Граждане нашей республики, как и многих других стран, с тревогой наблюдают за развитием военных конфликтов в различных точках земного шара. Есть ли в связи с этим угроза для суверенитета Казахстана? Что надо сделать для укрепления внешней и внутренней безопаснос­ти страны?

– Теоретически угроза безопасности существует всегда для любого государства. Военные конфликты в мире напоминают нам, что суверенитет – это не статичная данность, а то, что требует постоянной защиты и укрепления. Поэтому каждое государство, в том числе и Казахстан, должно создать необходимые условия для своей безопасности и защиты суверенитета. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами глобальной безопасности. Колоссальная деятельность Казахстана в сфере внешней политики за последние годы показала, что наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер в мировой политике и государство, вызывающее высокую степень доверия.

Одним из важных условий обеспечения и гарантии суверенитета и безо­пасности любого государства является решение территориальных споров и вопросов границ. Отсутствие на сегодняшний день нерешенных территориальных споров с соседями (Китай, Россия, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан), наша позиция по статусу Каспийского моря являются яркими показателями успехов нашей внешней политики и дипломатии.

Кроме того, ключевым фактором обеспечения нашей независимости и безопасности является наша активная роль и позиция в работе международных и региональных организаций (ООН, ОБСЕ, ОИС, ОДКБ, СВМДА и другие); бесспорное лидерство нашей страны в интеграционном процессе на территории бывшего СССР; ключевой подход в процессах усиления и значения роли и места стран Центральной Азии на мировой арене, особенно в вопросах единой системы безопасности для нашего регио­на. Именно на этом Президент Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание в своей статье «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию».

Наряду с внешними факторами необходимо уделять повышенное внимание развитию сильной и боеспособной армии, экономической и социальной устойчивости, признанной системе среднего и высшего образования и нау­ки, где стабильность и уверенность в своем будущем должны стать краеугольном камнем. Немаловажным фактором является и работа с общественным сознанием, нужно прилагать усилия, направленные на консолидацию общества, чтобы избегать внутреннего разлада и укреплять национальное единство. Думаю, что заметное место в этих вопросах играет Ассамблея народа Казахстана.