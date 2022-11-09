Прямые рейсы свяжут Астану и Анкару

Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы между столицами Казахстана и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По поручению президента Казахстана Комитет гражданской авиации провел переговоры с авиационными властями Турции, по итогам которых достигнута договоренность по увеличению количества маршрутов, рейсов (в 2 раза), перевозчиков.

«Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 20 ноября текущего года начать регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Анкара с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушных судах типа А-320 и Б-737.

Кроме того, с 5 декабря Turkish Airlines планирует запустить новый рейс между городами Астана и Анкара с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и средам на воздушных судах А-320 и Б-737», – рассказали в МИИР.

Напомним, что с 1 ноября этого года новый рейс по маршруту Алматы – Анкара запустила турецкая авиакомпания Pegasus Airlines.