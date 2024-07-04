Путинцева впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона

Теннис
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Следующей соперницей Юлии станет победительница матча между Швёнтек и Мартич

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Во втором круге казахстанка обыграла чемпионку Олимпийских игр 2020 года, восьмикратную победительницу турниров «Большого шлема» в парном разряде, чешку Катержину Синякову (36 WTA) - 6:0, 4:6, 6:2.

Следующей соперницей Юлии станет победительница матча между Игой Швёнтек (1 WTA, Польша) и Петрой Мартич (85 WTA, Хорватия).

Ранее другая представительница Казахстана Елена Рыбакина также успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв в двух сетах румынскую теннисистку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:1 

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